Dopo avervi presentato alcune delle action figure esclusive di Dragon Ball targate Bandai presenti alla nuova edizione Lucca Comics and Games 2022, quest’oggi vi proponiamo l’analisi di un ulteriore pezzo da collezione, questa volta ispirato al mondo del cinema. Per la linea S.H Monsterarts, andiamo a scoprire tutti i dettagli di Kong Bandai Event Exclusive, la figure tratta dal lungometraggio Godzilla vs Kong del 2021.

Kong – Il personaggio del film Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong è il lungometraggio sequel dei film Kong: Skull Island (2017) e Godzilla II – King of the Monsters (2019). La pellicola vede alla direzione il nome di Adam Wingard e nel cast sono presenti da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir. Il film porta lo spettatore all’interno di un mondo fatto di uomini e mostri. Quest’ultimi sono oggetto di studio ed è per questo che prende il via una rischiosa missione alla scoperta delle origini dei Titani. Nel frattempo però, sull’isola di Skull, Godzilla e Kong sono intenti a decretare chi tra loro è il Re indiscusso dei Mostri. Chi avrà la meglio tra i due? Gli uomini riusciranno ad avere un futuro sereno?

Il packaging

Iniziamo come al solito la nostra analisi partendo dalla confezione. Anche in questo caso, come le altre esclusive Bandai in arrivo a Lucca Comics and Games 2022, ci troviamo di fronte al tipico design fatto di colori sgargianti in netto contrasto con lo sfondo nero. Il box è sempre in cartoncino leggero e, a differenza di altre proposte analoghe, questa volta la finestra trasparente non è posta nella parte frontale del box bensì in quella posteriore. Invece, frontalmente troviamo una grafica accattivante con i due protagonisti del film del 2021 dal quale il prodotto prende ispirazione. Infine, presenti anteriormente il marchio Bandai, il bollino olografico che ne certifica l’originalità del prodotto, il logo Tamashii Nations e il logo event exclusive.

Bandai

Una volta aperta la confezione, l’intero contenuto è ben alloggiato e protetto all’interno di un grande blister trasparente. Come sempre, troviamo inoltre un foglietto illustrativo con le istruzioni per la sostituzione delle parti intercambiabili.

Bandai

La figure Kong Bandai Event Exclusive

Una volta aperta la confezione possiamo sin da subito ammirare tutto il contenuto posto al suo interno. Già da una prima occhiata è facile capire come questa figure si presti molto bene ad essere esposta sia in posa statica sia in posa action. Oltre alla figure infatti, il box ha a corredo altre due teste con differenti espressioni, alcune mani con differenti aperture, una testa del Mecha Godzilla, un’arma dotata di effetto e tre piccoli aerei con tanto di supporto.

Per quanto riguarda le dimensioni, questa nuova proposta dedicata al personaggio di Kong risulta compatta e ottima per essere esposta anche in spazi ridotti. La figure è molto solida al tatto e la percezione che si ha una volta tenuta tra le mani e quella di una prodotto estremamente posabile e ben bilanciato, grazie anche alla sua conformazione fisica intrinseca. La conferma di tutto ciò arriva già dalla posa statica frontale, che risulta salda e priva di qualsiasi incertezza. Gli snodi alle articolazioni sono forti e in grado di tenere la figure in piedi senza alcun tipo di problema.

Bandai

Bandai

Sebbene ci aspettassimo un tale risultato, quello che ci ha particolarmente stupito è la grande stabilità del personaggio anche nelle pose action. Grazie alla presenza dei piedi di grandi dimensioni, Kong può essere esposto in collezione in pose dinamiche senza alcun indugio. All’interno della confezione non è presente uno stand espositivo, ma in tutta onestà non ne abbiamo sentito minimamente la mancanza.

Lo sculpt e la colorazione

Per quanto concerne lo sculpt, Kong è ben realizzato e sull’intero corpo è possibile apprezzare il suo manto tipico. Anche le teste non lasciano spazio a commenti negativi, con una nota di merito per il volto che raffigura Kong intento a un attacco, sicuramente il migliore del trio.

Bandai

Il painting, seppur di difficile realizzazione per una figure di queste dimensioni, è congruo ed è in grado di donare profondità e movimento all’insieme. Tra i dettagli troviamo anche una serie di ferite presenti sul torace di Kong, reduce da un aggressivo combattimento. In ultimo, ma non meno importante, vi segnaliamo che anche l’interno della bocca di Kong è dipinto, in netto contrasto con le sue feroci bianche fauci.

Gli accessori

All’interno della confezione, oltre alle teste e alle mani aggiuntive, abbiamo trovato tre accessori ottimi per riprodurre le scene action. La prima è un’ascia con tanto di effetto, che può essere impugnata grazie all’ausilio di una coppia di mani dedicate, il secondo è un mini diorama che raffigura tre aerei in volo, mentre il terzo è la testa raffigurante il Mechagodzilla.

Bandai

L’ascia è molto bella esteticamente, seppur il montaggio dell’effetto non sia stabilissimo. Il secondo accessorio è una vera e propria chicca, poiché può essere utilizzato in combinata con l’arma per simulare un vero e proprio combattimento. Inoltre, vi informiamo che il piccolo supporto utilizzato per sostenere gli aerei è realizzato mediante l’utilizzo di fili con anima flessibile, questi permettono di posizione come meglio crediate tutti i singoli aerei e di dare così la giusta dinamicità all’insieme.

Infine, molto ben realizzata anche la testa del Mechagodzilla, che può essere impugnata da un Kong su tutte le furie!

Bandai

Le conclusioni sulla figure Kong Bandai Event Exclusive

Per concludere, questa nuova proposta Bandai per la linea S.H. Monsterarts non ha sostanzialmente nessun problema dal punto tecnico quali la stabilità, lo scuplt e la colorazione. La presenza degli interessanti accessori porta all’utente la possibilità di una grande esperienza in fase di gioco o espositiva. Manca uno stand trasparente, ma non è assolutamente necessario. Kong è forte e può essere posizionato facilmente anche nelle pose più action. Tra gli accessori segnaliamo essere una vera chicca il piccolo diorama dedicato agli aerei da combattimento. Se siete fan del franchise, e avete sempre desiderato anche un Kong in collezione, questa nuova proposta può fare al caso vostro.

Bandai

Vi ricordiamo tuttavia che la figure è in esclusiva evento, pertanto è acquistabile durante le date di Lucca Comics anche Games 2022.