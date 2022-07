Manca un anno all’uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 3, nuovo capitolo del franchise portato sul grande schermo da James Gunn. In attesa di un primo trailer, continuano ad arrivare in rete le impressioni del cast, tra cui quelle di Chris Pratt che ha dichiarato come il film sarà un vero e proprio capolavoro.

Intervistato ai microfoni di Digital Spy l’interprete di Star-Lord ha così dichiarato: “James Gunn ha guardato un montaggio iniziale del film l’altro giorno, ci siamo sentiti su Facetime ed è orgoglioso del lavoro svolto. Ha piena confidenza nel progetto, lo script è fantastico e posso dire con certezza che ha realizzato un vero e proprio capolavoro. Non vedo l’ora che tutti possano finalmente vederlo al cinema”.

Guardiani della Galassia Vol.3 arriverà nelle sale il 23 maggio 2023. Il film avrà un tono molto più oscuro rispetto ai precedenti e alzerà di molto la posta in gioco per tutti i personaggi coinvolti. La new entry del cast è Will Poulter nei panni del potente Adam Warlock.

Karen Gillan, nota per il ruolo di Nebula, ha ricordato la sua esperienza sul set e ha affermato che il finale della saga sarà agrodolce. I Guardiani saranno presenti anche in Thor: Love & Thunder, seppur con uno screen time limitato.

Prima dell’uscita del terzo film arriverà su Disney+ uno speciale natalizio dedicato ai Guardiani, canonico e inserito all’interno dell’MCU: non sappiamo, però, quali protagonisti della squadra saranno presenti. Essendo un grande fan di Star Wars, James Gunn ha voluto replicare quanto fatto da Lucasfilm con il controverso speciale natalizio uscito nell’inverno del 1978. Inizialmente criticato e odiato dai fan, con il passare degli anni è diventato un vero e proprio cult.

Una prima occhiata a Guardiani della Galassia Vol.3 potrebbe arrivare al San Diego Comic-Con di quest’anno, dove i Marvel Studios faranno il tanto atteso ritorno.