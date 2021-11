Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind è la nuova attrazione a tema

Guardiani della Galassia Vol. 3 è in lavorazione grazie al regista James Gunn, un ritorno davvero molto atteso che riporterà sul grande schermo Star-Lord, Groot e tutti gli altri eroi dell’astronave Milano, diretti ancora una volta dal cineasta che ha dato vita anche al recente The Suicide Squad – Missione Suicida. In attesa di vedere le prime immagini del nuovo capitolo, Disney e Gunn hanno presentato Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, l’attrazione che sarà inaugurata durante l’estate del prossimo anno presso l’Epcot, uno dei parchi di Disney World.

Come riportato nel sito ufficiale, grazie a un video rilasciato durante l’evento Destination D23 Disney e che potete visionare poco sopra, l’attrice Glenn Close tornerà proprio per Guardiani della Galassia: Cosmic Rewind per interpretare nuovamente la leader dei Xandariani e dei Nova Corps, il comandante Nova Prime, ruolo già visto nel primo capitolo dei Guardiani della Galassia uscito nel 2014.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind offrirà la cosiddetta Xandar Gallery, un luogo in cui gli ospiti scopriranno di più sul popolo, la cultura e la storia di Xandar, grazie anche a una corsa sui vagoni a 360° del sistema OmniCoaster, i quali permetteranno al pubblico di seguire la storia scelta, come fossero quindi delle vere e proprie montagne russe al chiuso. Gunn ha inoltre aggiunto che, salvo colpi di scena all’ultimo momento, Cosmic Rewind non fa parte del Marvel Cinematic Universe ed quindi da considerarsi un evento a sé stante (visto che l’attrazione include Adult Groot anziché Baby Groot).

Nel cast del prossimo Guardiani della Galassia Vol. 3 troveremo anche Sylvester Stallone, nuovamente nei panni di Stakar Ogord/Starhawk, oltre a Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Dra), Vin Diesel (Groot) e Bradley Cooper (Rocket Raccoon). Se volete recuperare il primo e storico capitolo della serie, recuperatelo a un prezzo davvero molto interessante.