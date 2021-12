Hasbro Star Wars – Darksaber (The Mandalorian) | Recensione

Finalmente possiamo mostrarvi la nostra recensione della mitica Darksaber prodotta da Hasbro per la linea The Black Series Force FX Elite. Si tratta di una prop replica della spada mandaloriana comparsa nel finale della prima (ma anche in gran parte della seconda) stagione di Star Wars The Mandalorian. Non ci è ancora noto come sia arrivata nelle mani di Moff Gideon ma sappiamo chi l’avesse prima di lui e soprattutto sappiamo bene chi l’abbia ottenuta dopo aver vinto lo scontro, esatto, proprio il nostro Mandaloriano.

La spada, come già le altre spade laser prodotte dall’azienda, è in grado di emettere luci e suoni grazie al sensore giroscopico interno. E’ in grado di reagire anche agli urti e può essere esposta comodamente grazie al piedistallo fornito in dotazione (molto bello, tra l’altro) in due modalità, con o senza lama.

Darksaber, da dove arriva?

Il design della Darksaber è ben diverso da quella di una comune spada laser, infatti essa non è l’arma di un Jedi ma l’antica reliquia di Tarre Vizsla, il primo e unico Mandaloriano accolto dai Jedi e divenuto Cavaliere. Vizsla, come ogni cavaliere dovette creare la sua lama, ma allontanandosi dallo stile delle comuni spade di luce ne creò una con lama nera sottile e piatta circondata da una luce bianca e una impugnatura rettangolare con guardia a protezione della mano, elementi tipici delle armi mandaloriane. In breve tempo la Darksaber divenne una autentica rarità che con il tempo si trasformò in un vero e proprio simbolo di potere per i clan di Mandalore ottenibile solamente con la vittoria in uno scontro.

Packaging

Proprio come la linea di Action Figure serie nera, nella loro recente forma, la scatola della Darksaber è dotata di angoli e smussature che permettono di apprezzarne le grafiche a 360°. Il box non è affatto piccolo e già da solo lascia intuire il reale peso del prodotto contenuto all’interno, che comunque…tanta roba! Della grafica di copertina abbiamo apprezzato particolarmente le colorazioni scure con l’immagine del casco mandaloriano di Din Djarin e di Moff Gideon che la impugna come nella sequenza del finale della prima stagione, quando esce indenne dal Caccia Tie precipitato poco prima. Il retro del packaging mostra praticamente tutte le funzioni che la Darksaber è in grado di replicare.

Darksaber – La lama nera

Contenuto

Aperta la confezione e consultato brevemente il foglio illustrativo abbiamo notato che la spada è dotata di due pulsanti. Quello scuro, più mascherato con il design della spada è il pulsante di accensione. Per accenderla basta tenerlo premuto per pochi istanti. L’altro tasto, grigio, dalla forma rotonda viene utilizzato solo ad arma funzionante (con lama inserita) e serve a simulare l’effetto di taglio. La spada restituisce un ottimo feedback tattile, il freddo del metallo insieme al suo peso vi fa immaginare di avere in mano qualcosa di più di un semplice giocattolo (e infatti non lo è). La colorazione, total black con inserti di elementi opachi grigi dona al design della Darksaber quell’aspetto futuristico e tecnologico tipico dei film di fantascienza. Dentro la confezione troviamo anche il piedistallo, già assemblato, una brugola (poi vi spiegheremo a che cosa serve) ed infine un cavetto usb. Quest’ultimo elemento per noi è stato una vera rivelazione. This is the Way!

Come si caricano le batterie

Dopo anni di utilizzo di batterie finalmente Hasbro si è decisa ad utilizzare delle batterie ricaricabili sigillate nel vano batteria interno, che si può estrarre svitando il bulloncino con la brugola. Una volta estratto noterete l’inserto usb-micro, collegabile comodamente a qualsiasi fonte di alimentazione con presa usb. Dopo una buona oretta di ricarica la Darksaber è finalmente pronta per essere utilizzata e dato che avevamo anche la brugola in mano, abbiamo capito che era giunto il momento di estrarre anche la finta lama e di inserire quella vera.

Come sostituire la lama

Ora che la luce della Darksaber riempie la stanza che stiamo occupando, comprendiamo a pieno quanto sia bella e quanto sia meglio delle aspettative che ci eravamo fatti dopo aver visto le prime foto ufficiali del prodotto. Il led ricopre la lama nera lungo tutto il bordo ed emette un’ottima luce bianca fredda. Si accende con il tasto nero e si spegne con il medesimo tasto con una pressione leggermente più prolungata. Agitando la spada in aria (ci raccomandiamo di farlo in sicurezza e senza nessuno intorno) potrete udire i suoni tipici della Darksaber che ben si distinguono dalle comuni spade laser per un rumore più simile ad un sibilo metallico. Urtando la spada su qualsiasi oggetto la spada reagisce emettendo una luce differente (più colorata) in prossimità dell’urto. E’ in grado di emettere la stessa luce anche premendo il tasto grigio sopra quello di accensione. La Darksaber è un oggetto che non può mancare nelle collezioni di un fan di The Mandalorian. Se avete già acquistato il Casco Elettronico di Din Djarin e siete pieni di Pupazzetti di Grogu allora non dovete rimanere senza questa bellissima prop ufficiale di Hasbro. Ho Parlato.

La videorecensione