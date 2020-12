Hasbro Star Wars The Bounty Collection Wave 2 – Recensione

Freschi della visione della seconda stagione di The Mandalorian (tranquilli, non ci saranno spoiler a riguardo) abbiamo intrapreso con piacere e curiosità l’analisi della Wave 2 di “The Bounty Collection” di Hasbro per il brand di Star Wars. Partiamo dal dirvi di che cosa si tratta questa linea di prodotti, come avrete intuito, legati a The Child.

La linea in questione, The Bounty Collection, raffigura Baby Yoda (il Bambino) nelle più svariate situazioni, dal comico al drammatico, apparse nella serie televisiva. Ma come lo fa? Con uno stile che ricorda moltissimo i tratti dei cartoni animati della Disney rendendolo ancora più tenero e pacioccoso.

Packaging

Essendo piccole statuine da collezione, tutta la linea The Bounty Collection propone scatole dalle dimensioni molto ridotte e tutte della stessa grandezza. Sono realizzate in cartoncino rigido e una parte in plastica trasparente rotondeggiante grazie alla quale si può vedere la figure al suo interno.

Facciamo notare che non sono prodotti a “scatola chiusa” andandole a scegliere saprete benissimo quale prodotto andrete ad acquistare. Fatta questa piccola premessa andiamo in ordine di numerazione elencandovi la Wave 2 per numerazione sequenziale.

N.07 Speeder Ride

La settima uscita vede The Child dentro la bisaccia da viaggio tratto dalla scena della prima stagione dove, insieme a IG-11, viaggia a tutta velocità nel deserto dopo essere stato salvato dagli scout trooper. Molto particolare, di questa uscita, è la spinta del vento sulle orecchie del Bambino simulate grazie allo sculpt che le vede protese verso dietro.

N.08 Touching Buttons poses

Una scenetta da “piccola canaglia” questa ottava uscita che vede Baby Yoda alle prese con una serie di comandi a pulsanti, probabilmente quelli della Razor Crest del nostro eroico Mando. A differenza delle altre, che sono tutte statiche, questa ha la possibilità di roteare il polso. Non ne capiamo il motivo dato che non toglie ne aggiunge nulla alla figure. Da notare lo sguardo furbetto con sorriso beffardo mentre lo sta facendo.

N.09 Stopping Fire Pose

Oltre ad essere una delle nostre figure preferite della Wave 2 di questa The Bounty Collection, questa nona uscita rappresenta anche una delle scene più memorabili della prima stagione. Allo stremo delle forze il piccolino usa la forza per opporsi da solo alle pericolosissime fiammate dell’Incinerator Trooper. La fiamma è realizzata in plastica trasparente mentre il volto del protagonista è chiaramente ripreso in stato di sforzo durante l’uso della forza.

N.10 Mandalorian Necklace poses

Decima uscita di puro “tenerume” con Baby Yoda alle prese con la collana con simbolo del Mythosauro appartenente a Din Djarin. Nella figure il piccolo è inginocchiato mentre ciuccia (o cerca di mangiare il cordino) della collana. Ottima la realizzazione e il pendente è anche colorato d’argento.

N.11 Pram

Undicesimo esemplare della seconda wave vede The Child all’interno del suo pod che in più di una occasione lo ha protetto da diversi pericoli. Con un controller remoto il Mandaloriano riesce a spostarsi facendosi seguire da questo ellisse sferico fluttuante, lo stesso in cui ha trovato il bambino per la prima volta alla fine del primissimo episodio.

N.12 Helmet Hiding Pose

Se la numero nove era una delle nostre preferite questa è proprio quella che ci è piaciuta di più. La scenetta vede Baby Yoda giocare innocentemente dentro il casco di un assaltatore imperiale. Oltre a sottolineare l’ottima realizzazione del piccolino notiamo anche la precisione nella realizzazione del casco, perfettamente fedele, che si sorregge grazie al contorno che simula un lembo di sabbia.

Conclusioni

E’ la prima volta che analizziamo questo tipo di figure. In generale possiamo elogiarne l’ottima realizzazione tecnica con grande fedeltà alle fonti e al tempo stesso una simpatica reinterpretazione. Dal vivo sono decisamente più pesanti delle aspettative nonostante le dimensioni e non facciamo fatica a pensare che dato il prezzo a cui vengono proposte non sia affatto facile trovarle, in alcuni store sono vendute singolarmente anche se sul sito del produttore (Hasbro Pulse) sono vendute a coppie. Peccato per il packaging, nonostante sia molto carino sarà praticamente impossibile per voi tirare fuori le figure senza distruggere il blister interno. In ogni caso, acquisto super consigliato per i fan di Baby Yoda…ehm, The Child!