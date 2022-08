House of the Dragon Episodio 1 è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica (qui trovate la nostra recensione in anteprima dei primi 6 episodi della serie), anche se, come spesso accade nelle trasposizioni in media diversi, ci sono alcune differenze rispetto a Fuoco e Sangue, il libro dedicato a Casa Targaryen scritto da George R. R. Martin (il quale ha un ruolo attivo anche nella serie HBO). Potete acquistarlo qui su Amazon. House of the Dragon episodio 1 è, dunque, fedele al racconto originale nel complesso, ma sono state apportate alcune modifiche per adattarsi meglio al formato televisivo. In questo articolo vi parleremo delle differenze maggiori fra House of the Dragon episodio 1 e Fuoco e Sangue.

House Of The Dragon episodio 1: le differenze con il libro

Rhaenys Targaryen e il Gran Concilio

Fuoco e Sangue: il libro inizia con il Gran Consiglio, il raduno di oltre 1000 lord di tutto il Paese, che discute dell’erede di Jaehaerys Targaryen dopo la morte improvvisa dei suoi due figli. le deliberazioni sono durate 13 giorni e sono state ascoltate in totale 14 pretese al trono, 9 delle quali furono rapidamente scartate a causa della loro minore forza. Dei 5 prete3ndenti rimanenti, furono poi scartati anche l’arcimaestro Vaegon, la principessa Rhaenys (nipote del re) e sua figlia Laena. Dunque, rimasero solo il principe Viserys (cugino di Rhaenys e nipote di Jaehaerys) e Laenor Velaryon (figlio di Rhaenys). Alla fine, sappiamo che fu scelto come erede al Trono di Spade Viserys Taragryen. Re Jaehaerys non era presente perché si trovava ad Approdo del Re.

House of the Dragon episodio 1: l’incipit è identico, e vengono menzionati i 14 candidati al Trono di Spade, ma, diversamente dal libro, alla fine rimasero solo il principe Viserys e la principessa Rhaenys. Nella serie non vediamo affatto Laenor, che non viene nemmeno menzionato nella scena di apertura. Probabilmente, nella serie si è preferito lasciare Rhaenys come ultima contendente al trono insieme a Viserys per la particolare attenzione alla condizione delle donne al tempo, poiché nessuno pensava a loro come a probabili regnanti di Westeros, quanto piuttosto dei semplici strumenti per i re per avere figli e continuare così il loro lignaggio. House of the Dragon episodio 1 si apre con una donna che non viene scelta come regina e si chiude con un’altra donna, Rhaenyra, che viene invece designata come erede al Trono di Spade, creando una sorta di parallelismo al contrario. Inoltre, Jaehaerys è presente nell’episodio e si sottolinea come fosse consapevole dell’importanza del Consiglio nell’evitare una guerra civile fra i Targaryen e che l’unica minaccia al loro regno fossero loro stessi.

La regina Aemma Arryn

Fuoco e Sangue: nel libro vengono semplicemente menzionati il parto e la conseguente morte della consorte di re Viserys, la regina Aemma Arryn.

House of the Dragon episodio 1: anche nella serie vediamo la regina incinta del figlio che diventerà l’erede di Viserys, ma qui si pone un po’ più di attenzione su di lei, oltre alla scena del parto, rispetto a Fuoco e Sangue, poiché sono state incluse alcune scene precedenti alla sua morte; queste scene sono importanti non solo perché svelano le tematiche future della serie, ma anche perché, conoscendola meglio, la sua morte è più impattante per gli spettatori.

Nella serie, quando Rhaenyra dice a sua madre che vuole diventare un cavaliere, quest’ultima le ricorda qual è il posto di una donna nella politica di Westeros: essere un “grembo reale” per far nascere nuovi eredi, proprio come ha fatto lei che, nel tentativo, ha dovuto affrontare la perdita di tanti figli. È una scena straziante che sottolinea la dedizione di Aemma per suo marito nel continuare a cercare di dargli un erede maschio. Dedizione che, questa volta, le costerà la vita. Queste scene rendono più d’impatto la designazione di Rhaenyra quale erede di Casa Targaryen nel finale dell’episodio.

L’età di Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower

Fuoco e Sangue: Alicent Hightower è la figlia di Otto Hightower, il Primo Cavaliere del re ed è in buoni rapporti con Rhaenyra Targaryen. Nel libro, Alicent nasce nell’88 d.C., e Rhaenyra nel 97 d.C., 9 anni dopo.

House of the Dragon episodio 1: nella serie le due ragazze non hanno età così differenti, ma, al contrario, sono coetanee; inoltre, sono anche molto amiche, in un legame che rispecchia quello fra i padri delle due ragazze. Probabilmente, si è scelto di fare in modo che le due ragazze avessero più o meno la stessa età per rendere la loro amicizia più credibile. Come viene mostrato nel trailer della serie, il rapporto fra Rhaenyra e Alicent cambierà col passare degli anni, per cui, rafforzando la loro prima amicizia rispetto al libro, le ricadute futre degli eventi che le vedono come protagoniste assumono un risalto maggiore.

La presentazione di Criston Cole

Fuoco e Sangue: Criston Cole è un cavaliere che, alla fine, divenne il Lord Comandante della Guardia Reale di Viserys. Nel libro, Cole viene presentato per la prima volta a un torneo indetto per celebrare l’ascesa di re Viserys al Trono di Spade. Al torneo, si guadagna l’interesse della corte reale battendo Daemon Targaryen. Inoltre, c’è un’allusione a una relazione che sembra essere romantica tra Cole e Rhaenyra.

House of the Dragon episodio 1: Criston Cole fa sempre la sua prima comparsa a un torneo in cui disarciona e poi batte Daemon in combattimento; questa volta, però, il torneo fa parte dei festeggiamenti per la nascita dell’erede di Viserys, invece che per la sua iniziale ascesa al Trono di Spade. Questo cambiamento potrebbe essere stato apportato per rendere Cole più vicino di età sia ad Alicent che a Rhaenyra, per la quale sembrerebbe avere un interesse amoroso.

Il sogno premonitore di Aegon il Conquistatore

Fuoco e Sangue: del tutto assente.

House of the Dragon episodio 1: proprio perché nel libro non se ne parla affatto, quest’ultimo è il cambiamento maggiore rispetto al racconto originale di George R. R. Martin. Nella serie, Viserye rivela a sua figlia Rhaenyra che la conquista di Westeros da parte di Aegon il Conquistatore proveniva da un sogno che aveva fatto. In quel sogno, che Aegon chiamò Le cronache del ghiaccio e del fuoco (il titolo della saga di romanzi di Martin su cui si basa Il Trono di Spade. Li trovate qui su Amazon), vide la lunga notte arrivare dal nord di Westeros, in cui l’esercito dei morti avrebbe distrutto il mondo degli uomini. Aegon credeva che, quando questo giorno sarebbe arrivato, un Targaryen avrebbe dovuto sedere sul Trono di Spade e guidare un Westeros unito contro la minaccia, portando alla sua conquista dei Sette Regni. Inoltre, Viserys ha Catspaw, il pugnale di acciaio di Valyria con cui circa 200 anni dopo Arya Stark ucciderà il Re della Notte.

Questi elementi fungono da collegamento diretto fra la serie prequel House of the Dragon e Il Trono di Spade e il fatto che siano stati inclusi all’interno di un episodio pur non essendo presenti nei libri lascia credere che George R. R. Martin li renderà canonici, essendo egli stesso fra i creatori della serie.

House of the Dragon episodio 1 è disponibile in Italia dal 22 agosto in V.O. sottotitolato in esclusiva su Sky e in streaming on demand solo su NOW TV in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, mentre i nuovi episodi saranno messi in onda ogni lunedì per 9 settimane, e dal 29 agosto saranno disponibili anche gli episodi doppiati in italiano. Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare NOW Smart Stick con i primi 2 Mesi di Sport Inclusi direttamente qui su Amazon.