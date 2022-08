Ha debuttato ieri il secondo episodio di House of the Dragon: torniamo a Roccia del Drago mentre la situazione a Westeros si fa critica. Non solo Re Viserys deve affrontare i problemi legati alla sua successione ma anche i venti di guerra che soffiano dalle Stepstones dove le Città Libere appoggiano i pirati. Fra l’ascesa di Rhaenyra, uova di drago e altre 3 curiosità rivisitiamo insieme House of the Dragon Episodio 2 – The Rogue Prince.

ATTENZIONE IL SEGUENTE ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL SECONDO EPISODIO DI HOUSE OF THE DRAGON

Rhaenyra, l’Uovo di Drago e altre 3 curiosità su House of the Dragon Episodio 2

Rhaenyra, Daenerys e l’uovo di Drago

House of the Dragon Episodio 1 si era concluso con Daemon in fuga verso Roccia del Drago con un bottino preziosissimo: un uovo di drago. House of the Dragon Episodio 2 si apre con la notizia che Daemon, arroccato a Roccia del Drago, ha deciso di prendere la sua amante Mysaria come seconda moglie, e che ha rubato l’uovo di drago prima destinato al principe Baelon per farne dono alla futura moglie, incinta. Rhaenyra, scossa, capisce che l’uovo rubato è quello di del drago Dreamfyre (Sogno di Fuoco in italiano).

Viserys infuriato vorrebbe recarsi direttamente a Roccia del Drago ma Otto Hightower si offre di andare al posto suo sperando così di eliminare definitivamente la minaccia. Tuttavia la situazione fra Daemon e il Primo Cavaliere degenera velocemente quando Caraxes appare a dare manforte al Principe. A sorpresa però la situazione viene sbrogliata da Rhaenyra che arriva sul posto in sella a Syrax. La ragazza affronta personalmente lo zio e svelando il suo bluff (l’amante non era incinta e non c’erano nozze in vista) riesce a recuperare l’uovo senza spargimenti di sangue. Al Principe viene concesso per il momento di restare sull’isola.

La scena è potentissima non solo perché i due draghi vengono usati davvero come deterrente ma anche perché l’ombra di Daenerys si allunga lunga sulla antenata Rhaenyra. Ma non è solo una strizzata d’occhio di showrunner e sceneggiatori affinché si crei un collegamento ideale fra i due personaggi mostrandone le somiglianze caratteriali. L’uovo trafugato è con tutta probabilità della stessa dragonessa che darà alla luce quelli che si vedranno ne Il Trono di Spade.

Secondo il romanzo su sui la serie si basa, Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, Dreamfyre apparteneva a Rhaena Targaryen, nipote di Aegon Il Conquistatore. La dragonessa produsse numerose covate di uova e una di queste, intorno al 54 AC, vi ricordiamo che House of the Dragon è ambientata intorno al 111-112 A.C., fu trafugata dall’amante di quest’ultima Elissa Farman e portata ad Essos dove furono presumibilmente venduti. Le uova di Daenerys furono acquistate ad Asshai dove con tutta probabilità trovò rifugio proprio Elissa. È risaputo inoltre che le uova di drago lontano da Roccia del Drago si tramutano in pietra, il contatto con Daenerys potrebbe averle risvegliate. Ipotesi suggestiva ma ovviamente non confermata.

A proposito di draghi, durante la passeggiata fra Re Viserys e Laena Velaryon viene nominato Vhagar. Si tratta del terzo drago, insieme a Balerion e Meraxes, con cui i Targaryen operarono durante le campagne di Aegon; Vhagar era cavalcato da Visenya. Unico sopravvissuto, Vhagar è il drago più grande di tutto Westeros.

Perché sono importanti le Stepstones

È indubbio che pomo della discordia in House of the Dragon Episodio 2 non sia soltanto la già chiacchierata successione a Re Viserys ma anche l’occupazione delle Stepstones, luogo ritenuto strategico. Secondo la leggenda infatti Westeros ed Essos erano collegate da una lunga striscia di terra nota come Il Braccio di Dorne. Quando i Primi Uomini lo utilizzarono per la loro invasione, i Figli della Foresta utilizzarono la loro magia per distruggerlo. Quello che ne rimase sono le odierne Stepstones.

L’episodio si apre con la notizia della morte del Lord Comandante della Guardia Reale, Ser Ryam Redwyne. Si tratta di un dei cavalieri più famosi di tutto Westeros infatti viene nominato anche ne Il Trono di Spade quando Jon Snow lo impersona da bambino contro il fratellastro Rob. Il compito di scegliere il suo sostituto viene affidato a Rhaenyra che non esista a nominare velocemente Sir Criston Cole (già visto battere Daemon nella giostra durante il primo episodio) in quanto l’unico con vera esperienza sul campo di battaglia. Il cavaliere menziona infatti una battaglia combattuta nelle Paludi di Dorne ovvero un’area contesa e non ancora annessa del tutto ai Sette Regni.

La situazione nelle Stepstones diventa poi di fatto il pretesto affinché Daemon e Corlys uniscano le forze se non altro per mostrare la debolezza intrinseca di Viserys. Corlys dice a Daemon che i secondogeniti (second sons in originale) devono guadagnarsi sul campo e con le loro gesta tutto il potere e il prestigio che possono. Il primo dovrà giocoforza lasciare Roccia del Drago, il secondo ha subito l’ennesimo smacco nella corsa al Trono.

La scelta di Viserys indispettisce sia Rhaenyra che Corlys Velaryon

Anche alla fine di House of the Dragon Episodio 2, Re Viserys Targaryen compie una scelta impensabile. Pressato dal Concilio affinché si risposi, il Re scegli a sorpresa Alicent Hightower e non Laena Valaryon così come proposto da Corlys e Rhaenys Targaryen. Il primo ad indispettirsi è proprio Corlys che aveva prospettato di riunire Casa Targaryen e Casa Velaryon come all’apice dell’antica Valyria. La seconda è ovviamente Rhaenyra che vede la sua migliore amica tradirla apertamente dopo averle confessato i suoi timori di perdere il diritto di successione al Trono di Spade qualora la nuova moglie del padre desse alla luce un figlio maschio.

C’è da dire che la mossa di Otto Hightower è stata da manuale. Fra il primo e il secondo episodio infatti trascorrono 6 mesi in cui Alicent ha tenuto compagnia al Re, conquistandone le simpatie, ed in cui la ragazza ha tenuto all’oscuro l’amica della frequentazione. Di fatto in un solo colpo, Otto Hightower ha allontanato Daemon, inflitto un duro colpo all’onore di Casa Velaryon e posizionatosi ancora più vicino al Trono. Piccola curiosità: Laena dovrebbe avere circa 12 anni, Alicent circa 15. Una differenza d’età accentuata molto da showrunner e sceneggiatori che hanno mostrato le due pretendenti in contesti davvero diversi.

Mangiagranchi è il nuovo Re della Notte?

House of the Dragon Episodio 2 presenta ufficialmente al pubblico il suo primo antagonista esterno alle diatribe legate alla successione di Re Viserys. Si tratta di Craghas Drahar detto il Mangiagranchi. Durante l’episodio vediamo i suoi uomini, pirati che infestano le acque delle Stepstones, rapire e inchiodare i marinai westerosi a quelle che sembrano rozze croci affinché sfamino i voracissimi granchi.

La situazione è delicata: il Re infatti, all’inizio dell’episodio, rifiuta di rispondere alle provocazioni inviando una flotta le rotte marittime di Westeros così come suggerito da Lord Corlys Velaryon o usando i draghi come deterrente come invece fatto da Rhaenyra. Il Re non vuole provocare le Città Libere (Braavos, Lorath, Lys, Myr, Norvos, Pentos, Qohor, Tyrosh e Volantis – luoghi visitati in diverse circostanze ne Il Trono di Spade) che appoggiano Drahar e i suoi uomini e rischiare una guerra a tutto campo.

Proveniente da Myr, Drahar è il Principe Ammiraglio della Triarchia (l’unione delle città Myr, Lys e Tyrosh) che, dopo aver contrastato l’egemonia di Volantis, ha diretto le sue attenzioni sulle Stepstones. Lo vediamo impegnato ad inchiodare un uomo: indossa una maschera e sembra avere bruciature e cicatrici simili a quelle del terribile Morbo Grigio. Il suo atteggiamento e la sua postura, i suoi modi brutali ovviamente lo accomunano al Re della Notte de Il Trono di Spade.

Dove vedere House of the Dragon in streaming

Dove e come vedere House of the Dragon in streaming? La serie è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda negli Stati Uniti su HBO Max alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, in versione originale sottotitolata in italiano. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand. Dal 29 agosto inoltre sarà disponibile ogni lunedì la versione doppiata in italiano dell’episodio con doppio audio. Sarà disponibile un episodio alla settimana anche on demand.

