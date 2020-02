San Valentino è ormai alle porte e, già da qualche giorno, impazza lo shopping sfrenato alla ricerca del regalo perfetto da regalare alla propria lei o al proprio lui. Come abbiamo spesso ribadito, acquistare il regalo giusto non è cosa da poco ed anzi, proprio per questo, spesso si finisce per scadere in una certa banalità, complice tanto gli impegni del quotidiano quanto le difficoltà di associare alla festa qualcosa che si differenzi dai soliti cliché: fiori e dolciumi annessi.

State tranquilli però, non è (ancora) il momento di farsi prendere dal panico, specie perché a guidarvi verso la scelta del regalo giusto per in tutte le salse ci siamo noi, i Cupidi di Tom’s, che già da qualche giorno ci stiamo adoperando per proporvi una serie di idee regalo per far felici le persone che amate. E così, dopo le recenti iterazioni dedicate ai regali per lei, a quelli per lui ed ai regali più squisitamente nerd. E visto che di articoli nerd e geek, lo sappiamo, siete particolarmente ghiotti, abbiamo pensato di arricchire il nostro campionario di consigli per gli acquisti con una guida agli acquisti squisitamente rivolta al mondo LEGO, con set a tema (e molti a tiratura molto limitata) perfetti per festeggiare la festa degli innamorati, a prescindere che vogliate regalarli alla vostra lei o al vostro lui.

Un unico appunto veloce: i set di San Valentino sono limitati e vengono prodotti per circa un anno dalla casa danese, motivo per cui reperirli sul sito Lego ufficiale non è sempre possibile. Per questo abbiamo inserito in questo articolo quasi esclusivamente set Amazon, poiché risulta attualmente l’unico store ad avere a disposizione rimanenze degli ultimi anni di festività. Detto questo, tuffiamoci nei mattoncini (quanto meno non letteralmente) per questa nostra guida dedicata ai 10 set Lego da regalare a San Valentino. Affrettatevi, che potrebbero esaurirsi da un momento all’altro!

I 10 set Lego da regalare a San Valentino

Futuro Sposo e Futura Sposa | 12,99€ – Lego Store

Apriamo subito le danze con questa coppia di set dedicati a chi è in procinto di convolare a nozze e, a nostro giudizio, complessivamente tra i migliori set BrickHeadz in circolazione: i set futuro sposo e futura sposa costano solo 12,99€ ma permettono un’enorme personalizzazione grazie a ben 255 pezzi presenti in ogni confezione! Vengono venduti singolarmente e ognuno di essi dispone di moltissimi elementi atti a raffigurare nel miglior modo possibile le fattezze degli sposini. Si va dal colore della pelle a quello dei capelli, a dettagli come il colore degli abiti, la presenza di accessori, lievi variazioni nella posa dei capelli e persino occhiali, baffi e gioielli vari. Sono due set bellissimi e rappresentano un’idea bellissima per celebrare l’amore prossimo a convolare a nozze o, perché no, una proposta di matrimonio che non attende altro giorno che il 14 febbraio.

Orso di San Valentino | 9,99€ – Lego Store

La proposta di San Valentino di quest’anno è un set BrickHeadz davvero molto carino e, a nostro modesto parere, il migliore che Lego abbia tirato fuori sul tema. Si tratta infatti di un orsetto dall’aspetto delizioso che, a differenza dei set tipici di questa linea, è proposto in posizione seduta e non in piedi. Se la particolarità non solleva particolare clamore, di certo può far la differenza il fatto che questo set contenga molti accessori atti a costruire un piccolo diorama, con tanto di un’apetta volante e un bel barattolo di miele. Si tratta di simpatiche anomalie per i set BrickHeadz che, generalmente ricchi di dettagli, molto raramente azzardano accessori al di la di quelli aderenti al corpo dei personaggi. Una piacevole variazione che rende anche il set molto gradevole nella sua esposizione.

Fiori Lego | 5,99€ – Lego Store

Per la serie “dillo con un fiore”, non c’è modo migliore di ricordare alla propria metà che il vostro amore perdurerà nel tempo se non un bel fiore Lego. Cosa c’è, infatti, di più ammaliante e, al contempo, resistente di un cumulo di mattoncini? Probabilmente nulla, ed ecco perché il set di costruzioni dedicato ai fiori (una margherita e una rosa) può essere l’idea perfetta da regalare a San Valentino. Un punto d’incontro ideale tra la tradizione della festività di regalare fiori, ed il fascino intramontabile di assemblare mattoncini!

Il Cucciolo di San Valentino | 14,93€ – Amazon

Set di San Valentino dello scorso anno, il cucciolo segue in tutto e per tutto formato e proposta della precedente Ape del 2017, proponendo anche in questo caso un personaggio animale posto tra due mazzi di fiori. Si presenta con le stesse dimensioni e le stesse premesse del set BrickHeadz dell’orsetto, già presentatovi nelle prime posizioni di questa lista, con la differenza di disporre di un diorama meno tematico e dettagliato. L’effetto è comunque molto piacevole ed il risultato è garantito. Potendo contare su set più recenti vi diremmo di rivolgervi a questo set solo per due motivi: qualora il set di quest’anno andasse esaurito, o qualora il partner a cui regalarlo sia un grande fan dei cuccioli.

Terzo e ultimo set BrickHeadz a tema San Valentino, questa simpatica apetta è stata il primo set della linea ad essere proposto, ormai ben due anni fa, per la festa degli innamorati. Il set è del tutto simile a quello del cucciolo appena propostovi, con la differenza che il personaggio centrale è quello di un’ape. Per il resto forma, dimensione e diorama sono praticamente gli stessi e la scelta di questo set dipende solo ed esclusivamente da una mera questione di gusti.

Il cagnolino cupido | 35,99€ – Amazon

Qualora i BrickHeadz non facessero per voi per qualche motivo, ma voleste comunque puntare ad una figura che somiglia vagamente ad un animale o ad un peluche, allora quello che vi consigliamo è il set “Valentine Cupid Dog”, pubblicato nel 2017 e prima – e unica – alternativa al mondo delle BrickHeadz di San Valentino. Come altri set dedicati al natale prima del’avvento della linea simil-figure, infatti, questo cagnolino è compatto e squadrato ma dispone anche di punti di snodo che lo rendono posizionabile in vari modi. Braccia e orecchie si muovono, ed il cagnolino dispone anche di un paio di accessori per renderlo più appetibile ed a tema con la festa degli innamorati. Non il nostro set preferito, ma almeno è collezionabile.

Il romantico Pic Nic | 32,90€ – Amazon

Set del 2017 ed ultima proposta a tema prima dell’avvento dei set BrickHeadz, il pic nic romantico è un piccolo diorama da 126 raffigurante, come intuibile, un pic nic di coppia vissuto nella natura incontaminata. Il diorama, piccolo ma molto dettagliato, si compone di numerosi elementi, tra bicchieri, panini e vettovaglie varie, ed è sormontato da un albero in fiore con tanto di casetta per gli uccelli. Un set molto carino e delicato che ha il vantaggio, per altro, di essere stato ritirato dal mercato, configurandosi non solo come un ottimo regalo, ma anche come un gradevole feticcio per i valentini e le valentine amanti del colezionismo blocchettoso.

La cena di San Valentino | 31,39€ – Amazon

Set di San Valentino del 2015, risalente a prima dell’esplosione della linea BrickHeadz, la “cena di San Valentino” è un piccolo e romantico diorama da 144 pezzi atto a raffigurare, per l’appunto, una cena tra due fidanzati. Il livello di dettaglio è splendido nonostante il set sia di dimensioni esigue e comprende, oltre alla mise en place con tanto di dolci e vino, anche una scatola regalo richiudibile contenente un anello di fidanzamento… o un bracciale, visto che si parla di minifig Lego. Anche in questo caso, trattandosi di un set molto datato ed ampiamente ritirato dal mercato, oltre al dono in sé si parla di un set discretamente collezionabile.

Lo diciamo subito: questo non è il set più bello del mondo e forse non è nemmeno il più romantico, ma c’è un motivo preciso per cui lo abbiamo inserito in questa lista. Il set “rosa” è infatti un set a tiratura limitata e privo di codice identificativo che era originariamente reperibile nel solo mese di febbraio 2010 nei Lego Store giapponesi. Veniva regalato con gli acquisti, come di consueto succede tutti i mesi negli store al raggiungimento di una certa somma. Da quel febbraio il set è stato ritirato e mai più distribuito ed è, pertanto, un regalo romantico e molto appetibile per chiunque sia appassionato al mondo Lego e faccia incetta di set per la propria collezione. Considerata la tiratura ed il limite regionale diremmo anche che il prezzo, tutto sommato, è decisamente accessibile.

Set matrimonio | 22,93€ – Amazon

Set delizioso del 2018 ed oggi ritirato dal mercato, questo “Wedding Favor Set” consiste, sostanzialmente, in un topping per torte, ovvero quelle che più comunemente si chiamano “figurine degli sposi” tradizionalmente poste in cima alle torte nuziali. Composto da 132 pezzi e atto a rappresentare gli sposi in festa dinanzi alla torta. Un set colorato, articolato e delizioso che può esser perfetto per una proposta o anche per celebrare il primo San Valentino come marito e moglie.