I fan dell’epica saga de I Cavalieri dello Zodiaco possono finalmente esultare, perché la serie animata giapponese è stata trasposta in un adattamento live-action del quale possiamo vedere oggi il tanto atteso trailer. La pellicola, intitolata I Cavalieri dello Zodiaco, debutterà al cinema il 26 e 27 giugno, in un evento che non potete perdere.

I Cavalieri dello zodiaco, il trailer del film live-action

Nel nuovo lungometraggio de I Cavalieri dello zodiaco verremo trasportati all’interno della storia che ruota attorno a Seiya, interpretato da Mackenyu, un adolescente di strada alla ricerca della sorella rapita e che si guadagna da vivere combattendo.

Foto: ©Sony Pictures

Tuttavia, durante uno scontro, Seiya scopre di avere poteri mistici che lo introducono in un mondo popolato da santi in guerra, antichi addestramenti magici e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere in questo mondo, Seiya dovrà abbracciare il suo destino e diventare un Cavaliere dello Zodiaco, sacrificando tutto per conquistare il suo posto tra i leggendari guerrieri. Dal trailer ufficiale è possibile vedere come la trama si prospetta essere supportata da un’avvincente avventura piena di azione, intrighi e colpi di scena.

L’iconico manga

Il manga dei I Cavalieri dello Zodiaco, creato da Masami Kurumada nel 1986, è una delle opere più famose del genere shonen. La trama si basa sulle avventure di un gruppo di giovani guerrieri chiamati Cavalieri, ognuno dei quali rappresenta una costellazione zodiacale e indossa una speciale armatura. Insieme, devono difendere la dea Atena e il mondo dalle forze del male, combattendo contro altri cavalieri e divinità mitologiche. Il manga è diventato famoso per la sua narrazione epica, l’azione intensa e gli intensi momenti di dramma personale, rendendolo un classico intramontabile del genere. Nel caso non abbiate ancora avuto modo di leggerlo, vi informiamo che su Amazon potete trovare la nuova edizione dell’opera edita in versione Deluxe da Star Comics, e che su Netflix è disponibile la recente serie realizzata in CGI.