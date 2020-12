I migliori fumetti del 2020 secondo la redazione di CulturaPOP

Mancano ormai poche settimane alla fine di questo 2020, un anno vissuto in maniera decisamente peculiare anche per quanto riguarda la fruizione dei fumetti. Fra cambi in corsa di piani editoriali, assenza totale di fiere e convention e slittamenti di vari natura, la redazione di CulturaPOP ha tirato le somme stilando una lista dei migliori fumetti del 2020. Essendo il mondo del fumetto un oceano “sconfinato” di stili, temi e proposte abbiamo deciso di chiedere ad ogni esperto di Cultura POP quale fosse la sua TOP delle produzioni lette in questo 2020 e vi proponiamo le selezioni dei migliori fumetti per noi usciti in questo anno. Quali sono? Scopritelo in questa carrellata accompagnata da alcuni brevi commenti dei redattori!

Aleš Kot esordisce nel catalogo saldaPress con Il Nuovo Mondo, una storia distopica ma che ha radici ben piantate nella quotidianità. Una storia d’amore che diventa lotta per la sopravvivenza contro l’omologazione, la mercificazione e il pensiero indotto del “si dice” e del “si fa” e di cui i confini sono clamorosamente mentali più che realmente fisici. Alle matite Tradd Moore che unisce street art, le esagerazioni dei comics anni ’90 con le immancabili influenze nipponiche entrate di prepotenza nell’immaginario collettivo.

Zardo è racconto fulminante di una notte senza fine a causa di un omicidio e di un corpo da occultare. Tiziano Sclavi realizza una storia che abbraccia dal murder mystery più classico anche il grottesco e l’horror ricordando Brian De Palma, Lamberto Bava e i Dario Argento meno cruenti. Il tutto è illustrato con grande precisione e una particolare attenzione per la costruzione della tavola da Emiliano Mammucari.

Gente della notte era il titolo di una vecchia canzone di Jovanotti che calza a pennello con l’atmosfera dell’antologico La Taverna di Mezzanotte edito da BAO Publishing nella sua linea manga Aiken. Un carosello umano di esperienze, sogni e contraddizioni si avvicenda in un piccolo ristorante situato in un vicoletto di Shinjuku, a Tokyo. Lo stile sia narrativo che grafico è diretto ed essenziale: nessuno è escluso, nessuno è lasciato indietro… tutti hanno una storia da raccontare.

Il giovane disegnatore Jioke, con un grosso seguito social, esordisce in forma cartacea con questa antologia di racconti horror (nel senso più ampio del termine) claustrofobici e disturbanti. Fra i grandi maestri dell’horror a fumetti italiano e le immancabili influenze nipponiche, il giovane autore mostra una maturità ed una personalità incredibili sia dal punto di vista della scrittura che del disegno in una tensione fra horror e orrore (del e nel quotidiano).

Si parla sempre più spesso di young adult anche nel fumetto e Edizioni Star Comics confeziona forse il primo vero titolo che può rientrare in questo genere: Mask’d. Fra influenze shonen e richiami ad una certa serialità animata, Michele Monteleone e Fiore Manni imbastiscono una storia frizzante e vibrante per una lettura sorprendentemente fresca e divertente che, anche grazie alle superbe matite di Ilaria Catalani, ricorda anche una certa produzione italiana di fine anni ’90 primi 2000.

Mi ha accompagnato per un intero anno ed è stata una sorpresa continua! Rocketeer, il personaggio creato da Dave Stevens, è una ventata d’aria fresca, per quanto mi riguarda, nel panorama fumettistico. Per quanto, in realtà, esista dalla fine degli anni ’80, saldaPress è riuscita a riportare in auge un personaggio fresco e genuino, dandogli il posto che gli spetta all’interno dell’offerta editoriale di questo 2020. Scritto e disegnato da diversi autore nel corso dei vari volumi, Rocketeer è divertente e originale, mai ripetitivo e che non ha nulla da invidiare alle classiche storie di supereroi.

Una serie che negli USA sta vendendo all’inverosimile, creata da uno degli scrittori più importanti degli ultimi anni assieme ad uno dei disegnatori più promettenti e di talento del panorama italiano e, oramai, mondiale. Una serie sci-fi d’avventura, nella quale l’equipaggio di una nave spaziale si ritroverà a fronteggiare gli dei presenti nell’universo. Siamo al terzo volume e, sicuramente, ne vedremo delle belle (e sicuramente, a breve verrà pubblicato anche in Italia).

Panini ha deciso di investire su due esordienti per confezionare una storia originale e decisamente divertente! In un mondo dove il canone di bellezza medio impone l’eccessiva magrezza, le modelle non sfilano, ma si sfidano a colpi di arti marziali per stabilire chi è la migliore e in tutto questo c’è Alexis, una ragazza curvy che si opporrà alla dittatura e cercherà di portarsi a casa la vittoria, sfidando i canoni imposti dalla società. Il duo Russo/Fioriniello riesce a raccontare una storia originale e coloratissima, con personaggi caratterizzati alla perfezione e con l’intenzione di trasmettere un messaggio molto importante.

Il creatore di Rat-Man espande ulteriormente l’universo dedicato alle sue opere (in particolare quello di Venerdì 12), raccontando la storia di Bedelia, un personaggio che nelle avventure di Aldo e Giuda era fondamentalmente solo un quadro e il motivo della trasformazione del protagonista, che qua diventa la protagonista. Con la solita ironia che lo caratterizza, Ortolani riesce, però a raccontare una storia sì divertente sotto certi aspetti, ma anche amara e leggermente diversa da quello che siamo abituati a leggere nelle sue opere.

Dragon Ball lo conosciamo tutti, ma questa edizione, edita da Star Comics, è veramente di pregio: interamente a colori e con una cura davvero maniacale, è un pezzo da collezione che merita di stare su ogni scaffale. Quest anno, si è concluso con la saga di Majin Buu, che potete ancora tranquillamente recuperare, soprattutto perchè Star Comics ha deciso di dividere la collana in saghe, in modo tale da permettervi di recuperare anche solo un arco narrativo, senza sconvolgere la numerazione.

I migliori fumetti del 2020 – Giovanni Arestia

La Processione Funebre di K di Maki Kusumoto

È un’opera di grande valore estetico, caratterizzata da una storia dalle tematiche per nulla leggere e narrata in maniera impeccabile. Non mancano poi i simbolismi e alcune citazioni ad una cultura a metà tra il punk e il gotico che vengono rafforzate da un’estetica e da una narrazione portate all’eccesso del virtuosismo. Non è una lettura semplice e alcune scelte stilistiche eccentriche già presenti nella suddivisione dei capitoli potrebbero confondere i lettori più casual e improntati su generi più mainstream. Tuttavia consiglio assolutamente la lettura di questo manga a coloro i quali vogliono espandere i propri orizzonti culturali e scoprire un lato più gotico del fumetto giapponese.

Il Tesoro del Cigno Nero di Paco Roca

Il Tesoro del Cigno Nero è un graphic novel di grandissimo livello che conferma nuovamente le grandi doti narrative e artistiche dello scrittore e disegnatore spagnolo Paco Roca. Un’opera che mostra e descrive una storia reale in ogni sfaccettatura, anche nella descrizione dei protagonisti e dei personaggi che la compongono. Si presenta come un thriller, ma c’è spazio anche per l’ironia e il romanticismo, elementi di cui, dopotutto, la vita dell’uomo è piena. Non mancano le parti romanzate, ma servono per dare verve al racconto. Durante la lettura tutto è talmente ben amalgamato che sembra di guardare un film.

Momo di Jonathan Garnier e Rony Hotin

Momo è un’opera molto interessante dotata anche di un colpo di scena finale da lacrime agli occhi, ma così sottile da non turbare eventuali piccoli lettori. I temi trattati sono adulti, ma facilmente ricollegabili a qualsiasi esperienza di vita anche dei più giovani. Vi troverete tra le mani un racconto affascinante, coinvolgente, dolce e poetico in cui sarà impossibile non innamorarsi della piccola Momo e della sua dolcissima nonnina e immedesimarsi negli abitanti della piccola cittadina francese.

Dosei Mansion di Hisae Iwaoka

Dosei Mansion è una breve serie manga edita in Italia da BAO Publishing ed è forse una delle più belle di questo 2020. Dovete necessariamente superare i primi due volumi che potrebbero annoiarvi a causa di una narrazione lenta e molto articolata, ma gli altri cinque (dato che, appunto, in totale sono 7) sono facilmente considerabili delle pietre miliari del genere fantascientifico giapponese per un target di pubblico seinen. Mitsu e i suoi amici vi porteranno all’interno di una realtà futuristica ambientata all’interno di un satellite anellare che ruota attorno alla Terra che presenta, però, una società non tanto differente dalla nostra. Lotte di classe, mancanza di meritocrazia e voglia di rivalsa saranno alcuni tra gli argomenti più maturi trattati con estrema dolcezza dall’abilissima Hisae Iwaoka.

Bon no kuni – Il festival delle lanterne di Sukeracko

Un’opera molto interessante la cui storia riprende una delle tradizioni più intime e celebri del Paese del Sol Levante, ma lo fa con estremo rispetto senza mai risultare offensivo sminuendo tale celebrazione. La festività dedicata ai defunti, in Giappone, è molto sentita e in questa opera viene celebrata da Aki, una ragazzina dolce, gentile e che possiede un potere tanto importante, quante doloroso con cui deve imparare a conviverci e crescere insieme a d esso. L’opera, quindi, mostra proprio la crescita della protagonista con l’aiuto degli spiriti dei defunti e dei parenti ancora in vita. Sebbene la tematica sia tutt’altro che semplice da digerire, l’ironia e la gradevolezza della narrazione e dei disegni di Sukeracko ve ne faranno innamorare.

I migliori fumetti del 2020 – Manuel Enrico

UNDISCOVERED COUNTRY (Snyder, Soules, Camuncoli) – saldaPress

Undiscovered country ci fa viaggiare in una regione sconosciuta un tempo chiamata Stati Uniti d’America, ora avvolta nel mistero e letteralmente chiusa dietro un muro con il quale, un secolo prima, ha scelto di isolarsi dal resto del mondo. Due piccole spedizioni entrano simultaneamente negli ex Stati Uniti – una da est, una da ovest – e viaggiano verso l’interno del continente, ognuna alla ricerca delle verità e impegnata a sopravvivere in questo strana e pericolosa terra inesplorata.Soules e Snyder riescono a cogliere al meglio la contemporaneità americana, creando un’America futura in cui le vestigia del passato diventano la chiave per il domani di una delle società più complesse e affascinanti. Camuncoli offre la sua visione da outsider, interpretando graficamente in modo sontuoso l’immaginario di Undiscovered Country

Godzilla: La guerra dei 50 anni (Stokoe) – saldaPress

Volume a fumetti edito da saldaPress, Godzilla La Guerra dei 50 anni è una visione differente del rapporto tra umanità e mostro, che, pur volendo cambiare la prospettiva solita delle avventure del kajiu per eccellenza, riesce a collocarsi all’interno della tradizione di Godzill. Una concezione che Stokoe riversa con lucida precisione nelle sue tavole, utilizzando immagini panoramiche che evidenziano la devastazione del passaggio di Godzilla alternandole a splash pages in cui la ferina potenza del Re dei Mostri sembra scaturire dalle pagine.

Il Muro (Alberti) – Star Comics

Il Muro: Homo homini lupus è il capitolo inziale di una trilogia che si appresta ad essere uno dei più interessanti fumetti di fantascienza dell’ultimo periodo. Ha una personalità distinta, forte e appassionante, capace di manifestarsi in un colpo di scena finale. L’essere autore unico di questo racconto consente ad Alberti di crea la giusta condizione emotiva per la lettura. Il mondo violento de Il Muro si predispone ad una narrazione, anche visiva, che consentirebbe un uso più massiccio di scene crude, ma Alberti utilizza con delicatezza, quasi con pudore, i momenti più disperati, senza mostrare al lettore questa violenza disumana direttamente, ma trasmettendola con le sensazioni dei protagonisti. Le rovine delle città incombono sulle figure umane, scheletri che ricordano un mondo perduto, mentre gli ampi spazi del deserto spaventano per la loro vastità. La cura nel ricreare i mezzi e le attrezzature di questo mondo post-apocalittico è accurato e mirato a trasmettere un senso di fatica e ansioso recupero, ennesima battaglia giornaliera in una realtà.

Middlewest (Young, Corona) – BAO Publishing

In Middlewest, Young crea un’ambientazione in cui aspetti della vita quotidiana si intrecciano con elementi di fantasia, mettendo in scena un’avventura in cui compaiono stregoni, mostri e robot. La bravura di Young è il saper creare una sinergia convincente di tutti questi elementi, tramite un intreccio in cui il lettore vive le stesse emozioni del protagonista mentre questi scopre il mondo che lo circonda. Non importa se Abel parla con una volpe, non conta se improvvisamente compaiono strani e loschi figuri sul treno, il lettore vive le emozioni di Abel con trasporto, perché tutti questi elemento vengono introdotti nella storia con naturalezza, parte di una grande avventura.

Dragonero Senzanima: Redenzione (Vietti, Rizzato, Francescutto) – Sergio Bonelli Editore

Redenzione è una storia brutalmente umana, in cui i protagonisti non hanno alibi per le proprie nefandezze. La perfidia e lo squallore morale che vediamo nelle pagine di Redenzione sono frutto di un’oscurità interiore, sono figlie di quest’epoca violenta e brutale in cui sta vivendo Ian. A questo, si aggiunge il concetto di intoccabilità e preminenza di una certa casta, convinta che l’esser socialmente più utili o in vista autorizzi a prendersi libertà e abusare di poteri presunti. I temi trattati, la modalità della narrazione e il tono estremamente umano con cui sono presentati gli eventi, infatti, rendono Redenzione una storia adatta ad ogni lettore, grazie alla sua radice emotiva che esula da una rigida aderenza al canone di Dragonero. E vedendo la splendida copertina di Mario Alberti, qualsiasi amante dei fumetti sarebbe tentato di leggere il volume.

I migliori fumetti del 2020 – Rossana Barbagallo

I Gatti del Louvre – Taiyo Matsumoto – J-Pop

Un fumetto dalle atmosfere magiche e surreali ambientato all’interno delle sale del Louvre. Un luogo dall’aura da sogno, enigmatica, soprattutto al calar della notte: qui le malinconiche vite degli umani che vi lavorano e dei gatti che vi dimorano segretamente si intrecciano, delineando con sensibilità sentimenti di nostalgia e dolore. Il protagonista, il micino Fiocco di Neve, sembra rappresentare meglio di tutti la condizione umana: quella di chi non si sente al proprio posto in nessun luogo, che sente di non appartenere ad alcun contesto e si rifugia in un mondo ideale dove poter essere sé stesso. Più che un fumetto, si tratta di un luogo vero e proprio in cui vivere le emozioni dei personaggi (primo fra tutti, il gattino tutto bianco dallo sguardo triste) e in cui lasciarsi trasportare con leggerezza. Un’opera dentro cui perdersi, attraverso le illustrazioni dal tratto sorprendentemente europeo di Matsumoto.

Zero – Aleš Kot et al. – SaldaPress

Una action spy story che si potrebbe definire piuttosto rivoluzionaria. La pubblicazione in Italia è iniziata quest’anno e si concluderà nel 2021, ma i presupposti sono più che promettenti. Zero è una bomba esplosiva che segue la violenta vita di Edward Zero, un agente segreto “che porta a casa il risultato” con qualunque mezzo. Ligio al dovere e all’addestramento, la macchina perfetta inizia tuttavia a porsi delle domande, a chiedersi quale sia la cosa giusta, a interrogarsi sul suo passato. Combattimenti, spionaggio, segreti governativi, incorniciano la brutale indagine sulla natura umana portata avanti da Aleš Kot, sul proprio posto nel mondo, sul ruolo che scegliamo di ricoprire. Attraverso l’opera di artisti di volta in volta diversi si crea un mosaico sfaccettato che a poco a poco, tuttavia, delinea in maniera completa il volto anonimo e inquietante di quello zero, di quel signor nessuno che potrebbe essere uno chiunque di noi. Dipende tutto dalle scelte che facciamo.

Doomsday Clock (la raccolta completa) – Geoff Johns, Gary Frank – Panini DC Italia

L’universo di Watchmen e quello DC si incontrano, in un racconto che tiene incollati alle pagine e risponde ad alcuni grandi interrogativi sorti al termine della serie capolavoro realizzata da Alan Moore e Dave Gibbons, pur con tutto il carico di sofferenza che certe risposte comportano. Una serie a fumetti indubbiamente avvincente che, conclusasi quest’anno, è stata racchiusa in una raccolta completa che vede alcuni dei personaggi-chiave di Watchmen incontrare i protagonisti DC per salvare il mondo da una nuova, apocalittica minaccia. Una garanzia.

Beastars – Paru Itagaki – Planet Manga

La pluripremiata serie di Paru Itagaki approdata in Italia nel 2019 prosegue quest’anno e avvia un nuovo “ciclo” di storie che coinvolge il protagonista Legoshi, un lupo grigio, e gli animali antropomorfi che popolano la sua esistenza. Scoperto il colpevole degli omicidi alla Cherryton School, Legoshi abbandona gli studi per iniziare una nuova vita costellata da continue sorprese, alla ricerca di sé stesso e all’insegna del bene verso gli altri, attraverso un racconto che coinvolge inevitabilmente i lettori in un intricato intreccio. Personaggi da amare (primo fra tutti, il buon caro Legoshi), una trama ricca di colpi di scena inaspettati, una buona dose di umorismo ma anche tanti, tanti feels che scaturiscono dall’identificazione con i protagonisti che popolano questo mondo. Poco importa che siano tutti animali antropomorfi: i sentimenti umani sono qui più forti che mai.

Girl from the Other Side – Nagabe – J-Pop

Leggere questa serie a fumetti significa addentrarsi in un luogo oscuro dalle atmosfere surreali, in cui l’unica fonte di luce è rappresentata dalla bambina protagonista, Shiva. L’inquietudine dei luoghi desolati, della morte che aleggia come una nebbia sottile sopra ogni cosa, dei dialoghi essenziali e ridotti a pochi balloon rappresentano il volto oscuro di questa serie a fumetti che tuttavia racconta con estrema delicatezza, con sensibilità e spesso tanta tenerezza la vita di questa piccola umana dal passato ignoto, che vive con una creatura maledetta e mostruosa ma capace di un’estrema umanità. Il mistero permea Girl from the Other Side ed è impossibile non cercare le risposte all’enigma che segna dolorosamente questo mondo seguendo i passi di Shiva, piccola inconsapevole che vuole solo vivere una vita normale. Emozionante e commovente, pubblicato per la prima volta in Italia nel 2019, la sua conclusione è prevista per il 2021.

