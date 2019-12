I migliori giochi da tavolo del 2019

Quali sono i migliori giochi da tavolo di questo 2019? Dai filler ai party game passando per proposte più consistenti ed articolate, questo settore ludico ci ha dato modo di giocare tanto e in molti modi diversi. Ma quali sono stati i titoli che ci hanno entusiasmato di più? In redazione abbiamo raccolto le idee tra tutti i giochi in scatola di cui vi abbiamo parlato sulla nostra pagina e che abbiamo avuto l’opportunità di provare quest’anno e abbiamo deciso di stilare una selezione di prodotti localizzati in italiano nel 2019 che più ci hanno colpito durante le nostre sessioni di gioco. Ecco quindi i prodotti editoriali legati ai giochi da tavolo per noi più interessanti usciti nel 2019; non si tratta di una classifica, ma del “meglio sul mercato” secondo le nostre penne.

Optimus

Optimus, localizzato in Italia da Devir Italia, è un gioco a base di dadi e calcoli matematici in grado di creare una dipendenza incredibile. Il gioco è adatto per quattro giocatori, ma riteniamo che possa dare il meglio di sé se giocato in due. Optimus propone sfide all’ultimo tiro davvero incredibili, in un gioco dove fortuna ed intuito viaggiano di pari passo.

Wingspan

Uno dei titoli più chiacchierati dell’anno Wingspan, localizzato in Italia da Ghenos Games, è un german (ossia un cosiddetto “gioco alla tedesca”) incredibilmente immediato, in grado di far divertire quasi tutti!

In Wingspan ogni giocatore dovrà creare una colonia di volatili e ne dovrà sfruttare le abilità, amministrando risorse e ottimizzando le varie famiglie di uccelli, per ottenere più uova e cibo possibili, con lo scopo di per fare più punti degli altri per diventare il capo avicoltore della partita.

Bananagram

Un astuccio a forma di banana che contiene una miriade di tessere con impresse le lettere dell’alfabeto può essere divertente? La risposta è: decisamente si! In Bananagram, localizzato da dV Games, analogamente allo Scarabeo, ogni giocatore dovrà formare parole di senso compiuto ma dovrà farlo più velocemente degli altri e potrà cambiare, a piacere, le parole che aveva precedentemente creato. Il più veloce sarà il vincitore.

Bananagram metterà in campo una serie di pregi non da poco: comodo da trasportare, giocabile ovunque e adatto a chiunque sappia leggere!

Nemesis

Nemesis è un entusiasmante gioco da tavolo semi-cooperativo per uno/cinque giocatori dai dodici anni in su della casa editrice polacca Awaken Realms, nato grazie a una fortunatissima campagna Kickstarter ed è pubblicato in Italia in versione retail da Cranio Creations.

Con Nemesis, ci troviamo di fronte a un boardgame di tipo american assimilabile al genere dei Dungeon Crawler e dei Survival Horror, gestito da meccaniche di lancio dei dadi, bluff, gestione del personaggio e gestione della mano. Come tutti i prodotti Awaken Realms, è munito di una discreta quantità di miniature ottimamente realizzate.

Sebbene la modalità di gioco principale sia semi-cooperativa, alcune regole opzionali fanno sì che sia possibile affrontarlo sia come cooperativo puro sia come gioco in solitario.

Nemesis, forte di meccaniche ben rodate e di un sapiente game design, è un titolo che riesce perfettamente a trasportare sul tavolo da gioco le atmosfere e le emozioni tipiche di un film della saga di Alien. Munito inoltre di componenti di indubbia qualità e di ammirevoli miniature, è un acquisto consigliato per una ampissima fetta di pubblico e saprà regalare ore di terrificante divertimento, in cui forse il pericolo maggiore non scaturirà dagli Intrusi, ma dai propri compagni di sventura.

Marvel Champions: Il gioco di carte

Marvel Champions: Il Gioco di Carte è un gioco di carte cooperativo da uno a quattro giocatori. Ogni giocatore interpreta il ruolo di un eroe Marvel, giocando la partita nei panni di quel personaggio e del suo alter ego. Nel corso della partita, i giocatori dovranno collaborare per sconfiggere un super criminale controllato dal gioco che tenta di portare a compimento le sue perfide trame.

Essendo Marvel Champions: Il Gioco di Carte un Living Card Game (LCG), oltre ai cinque eroi e ai tre scenari che è possibile giocare con il set base, i giocatori potranno personalizzare e ampliare il gioco acquistando le espansioni che saranno pubblicate regolarmente. Forte di meccaniche di gioco innovative e particolarmente ispirate, Marvel Champions: Il Gioco di Carte è il titolo perfetto per ogni appassionato dei supereroi Marvel, che potranno vivere le loro avventure in prima persona.

Barrage

Barrage è un german di altissimo livello che spingerà i giocatori a pensare non solo in termini di risorse legate al gioco, ma li porterà anche a considerare un elemento meno materiale: il tempo per il quale le suddette verranno tenute impegnate.

Il gioco da tavolo di Cranio Creations ha decisamente sbaragliato la concorrenza, per quanto riguarda la categoria pesi massimi dei giochi gestionali. Un titolo complesso e non adatto a giocatori novelli, ma pensato per soddisfare gli appetiti più esigenti. In un mondo distopico alternativo, i giocatori vestiranno i panni di uomini d’affari al comando di grosse aziende energetiche, nel tentativo di sfruttare al meglio le risorse idriche del territorio. Costruire nuove centrali, riscuotere contratti convogliando il flusso d’acqua erigendo dighe e condotti, sfruttare speciali abilità e utilizzare potenti mech. Difficile ma appagante.

Goryo

Goryo è un gioco per due giocatori edito dalla Gate On Games che stupisce per la sua qualità. Si tratta di un prodotto impeccabile sia dal punto di vista tecnico che dei materiali. Un giocatore impersonerà lo spirito di una gatta, che avrà il compito di distruggere tre oggetti nelle stanze dell’imperatore. L’altro giocatore dovrà invece stanare i movimenti dello spirito, utilizzando tre dei quattro samurai a disposizione, muovendoli per le stanze. Il gioco si svolgerà con movimenti nascosti dietro uno schermo per quanto riguarda lo spirito della gatta, mentre ogni samurai potrà fare due azioni a scelta fra le tre a disposizione (muovere di una casella, esplorare su di una casella adiacente alla propria posizione, oppure ricercare sulla casella in cui si troverà in quel momento).

Goryo sarà un gioco dal rapido svolgimento in cui la durata di ogni partita sarà circa di una quindicina di minuti.

Nonostante l’indole astratta e la sua asimmetria, Goryo sarà un gioco di facile comprensione che invoglierà a giocare più partite consecutivamente.

Viaggi nella Terra di Mezzo

Viaggi nella Terra di Mezzo, di Asmodee Italia, è un gioco che immerge subito nelle atmosfere del mondo di Tolkien, dove per vincere sarà necessario collaborare al meglio delle possibilità del gruppo, cercando di trovare sempre il giusto equilibrio tra quanto necessario fare e quanto si vuole fare in più. L’app, di ottimo livello, riesce a rendere ogni partita differente dalle altre, prolungando la longevità del gioco a dismisura.

Root

Root, localizzato in Italia da MS Edizioni, è stato uno dei giochi più attesi e elogiati di questo 2019. Questo gioco è caratterizzato da una combinazione perfettamente bilanciata tra un gameplay asimmetrico e una memorabile veste grafica costellata di adorabili creature del bosco. In Root quattro fazioni del bosco, contraddistinte da uno stile di gioco e abilità peculiari, che saranno in competizione per il titolo di sovrano dei Boschi.

The King’s Dilemma

The King’s Dilemma, edito da Horrible Games Ghenos Games, è prima di ogni altra cosa un gioco appassionante che saprà far tornare la voglia di sedersi attorno al tavolo ogni qual volta si giocherà a questo titolo. In questo gioco i giocatori interpreteranno il ruolo di consiglieri del Re, che

tramite un semplice ma elegante meccanismo di votazioni, dovranno decidere il fato del regno e dei vari marchesati partita dopo partita.

Si tratterà di un gioco che saprà dare il meglio di sè se giocato con continuità, poiché l’esperienza di gioco sarà riconducibile a un’esperienza profondamente legacy, e dato che la trama del gioco, ricca di sorprese.

Disney Villainous

Disney Villainous, di Ravensburger, è un gioco da tavolo che ha reso felici innumerevoli appassionati di film Disney, sia per la tematica che per l’ottima implementazione del tema, grazie a delle illustrazioni e dei componenti di gioco di pregevole fattura.

Disney Villainous vedrà ogni giocatore impersonare i principali cattivi dei classici Disney e l’obiettivo di ognuno sarà quello di svolgere per primo il malefico piano del relativo villain. Sono pertanto presenti cattivi del calibro di Jafar che deve soggiogare il genio ai propri desideri, il Principe Giovanni d’Inghilterra che vuole accumulare sempre più ricchezze, la Regina di Cuori che deve terminare la sua partita di cricket, Ursula che vuole diventare la regina dei sette mari, il Capitano Uncino che vuole sconfiggere Peter Pan e Malefica che vuole aumentare il numero di maledizioni inflitte al suo regno.

Cryptid

Se siete amanti dei giochi di logica, non potete assolutamente perdervi questo titolo. Cryptid, di Playagame Edizioni, è infatti uno dei migliori giochi di logica del 2019 che porta i giocatori ad impersonare degli aspiranti criptozoologi impegnati a studiare una misteriosa creatura. Lo scopo del gioco sarà quello di scoprire proprio la natura di questa creatura sfruttando la deduzione e risolvendo enigmi. Ognuno avrà a disposizione solo un indizio e la possibilità di fare delle domande agli altri giocatori. Quest’ultime però potrebbero aiutare anche gli avversari. Insomma, un gioco apparentemente semplice, ma che nasconde tante insidie e un grande divertimento.

Space Gate Odyssey

Questo gioco in scatola di fantascienza, localizzato da 3 Emme Games, è caratterizzato da una componente strategia volta all’accumulo e alla gestione delle risorse. Il tema fantascientifico dell’esplorazione e della colonizzazione sarà reso in maniera intrigante dalle meccaniche di tile placement e di gestione e pianificazione delle rotte spaziali.

Roll Player

Roll Player, localizzato in Italia da Raven Distribution, è un gioco competitivo tutti contro tutti, dove l’obiettivo non sarà sconfiggere gli avversari ma dare vita al più grande avventuriero fantasy di sempre!

In Roll Player i giocatori dovranno affrontare il caso e imparare a sfruttare dadi, abilità, equipaggiamento, tesori e molto altro in modo da sviluppare, in maniera molto simile al gioco di ruolo più famoso della storia, un eroe che surclassi tutti gli altri. Il tema meta, unito alle meccaniche renderà questo titolo un gioco molto adatto per chi è alla costante ricerca della combinazione perfetta nella creazione di un personaggio di un gioco di ruolo.