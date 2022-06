Charlotte LinLin, meglio conosciuta come Big Mom, è il capitano dei Pirati di Big Mom, il capo della famiglia Charlotte e la regina di Tottoland e di certo la sua è una grandissima famiglia. Il nuovo promo di One Piece Film Red, il 15° film del franchise di One Piece, annunciato anche in Italia per Anime Factory a data da definirsi, che uscirà il 6 agosto 2022 in Giappone, ci permette di vedere i pirati dell’arco Cake Island in uno stile completamente nuovo!

I pirati di Big Mom nel nuovo promo di One Piece Film Red

Nell’arco di Whole Cake Island Luffy, Nami, Chopper, Brook e i visoni Pekoms, Pedro e Carrot si dirigono verso Whole Cake Island, dove risiede Big Mom dei Quattro Imperatori. Soprannominata Squadra di Recupero Sanji, il gruppo cerca di salvare il compagno Sanji dal suo matrimonio combinato con Charlotte Pudding, organizzato per finalizzare un’alleanza politica tra la Famiglia Charlotte e la Famiglia Vinsmoke. Nel corso dell’operazione, tuttavia, vengono coinvolti in un complotto che mira a distruggere la stessa Big Mom.

Nel nuovo video di One Piece Film Red ci vengono mostrato i pirati di Big Mom, i quali sfoggiano un nuovo stile conforme al film. Il primo a essere mostrato è Katakuri, l’arcinemico di Rufy, seguito dal fratello Oven e infine dalla sorella Brulee. Tutti e tre saranno presenti, ma non sappiamo se ci saranno altri personaggi della ciurma di Big Mom, tra cui l’imperatrice.

One Piece Film Red: i dettagli del film animato

Annunciato domenica 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime, vede Eiichiro Oda svolgere il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonché è il primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

I personaggi inediti realizzati dalla matita di Eiichiro Oda, Uta (figlia di Shanks “Il Rosso”) e Gordon, saranno rispettivamente doppiati in originale da Kaori Nazuka e Kenjiro Tsuda. Mentre canta, invece, Uta sarà interpretata dalla cantante ADO.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. In Italia, la serie è edita dalla Star Comics con 100 volumetti disponibili.

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1020 episodi totali. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 628 episodi doppiati poiché dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il 14° e recente film animato del franchise, One Piece Stampede, è uscito in Giappone ad agosto 2019 con un guadagno attivo di più di 10 miliardi di yen in tutto il mondo. Il film animato ha celebrato il 20° anniversario dell’anime e in Italia è stato proiettato e distribuito allo stesso modo da Anime Factory e Koch Media Italia il 24 ottobre 2019.