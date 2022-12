Continuano a susseguirsi le voci sul nuovo DC Universe dopo la cancellazione di numerosi progetti in essere, tra cui il terzo capitolo di Wonder Woman, e l’addio definitivo di Henry Cavill al ruolo dell’uomo d’acciaio. James Gunn e Peter Safran sarebbero intenzionati a ripartire da zero, ma il presunto film con protagonista un Superman nero sarebbe ancora in lavorazione.

Il film su Superman nero non è stato cancellato

L’indiscrezione è arrivata da The Hollywood Reporter secondo cui il film scritto da Ta-Nehisi Coates e prodotto da J.J. Abrams non sarà cancellato. La sceneggiatura è in sviluppo dal febbraio del 2021, ma da allora non sono stati rivelati dettagli sulla potenziale trama nè sul cast che ne farà parte. Si era diffusa la voce di Michael B. Jordan come protagonista, ma non è stata nè smentita nè confermata. In ogni caso questo nuovo progetto, che sarà un eselworld e quindi scollegato dalla continuity, non andrà a intaccare il film su Superman scritto da James Gunn. Il regista di The Suicide Squad e adesso nuovo co-CEO dei DC Studios, infatti, sta scrivendo una sceneggiatura focalizzata su un Clark Kent più giovane durante i suoi anni di formazione come giornalista a Metropolis (ma non sarà una origin story).

Per quanto riguarda l’ambientazione del film, si vocifera che possa essere ambientato agli inizi del ventesimo secolo e avere sempre Kal-El/Clark Kent come protagonista, ma appunto di colore. Sarebbe quindi stata scartata l’idea di utilizzare un Superman alternativo (come Val Zod o Calvin Ellis visti negli ultimi nei fumetti della DC). In attesa di capire quale sarà il futuro di Superman sul grande schermo James Gunn ha voluto in ogni caso rassicurare i fan, spiegando come si tratti della priorità più grande per i DC Studios.