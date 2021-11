Il nuovo one-shot di Masami Kurumada uscirà il 18 dicembre

Qualche tempo fa vi avevamo annunciato che Masami Kurumada, autore di Saint Seiya, era un lavoro su un nuovo progetto che sarebbe stato lanciato per Natale. Finalmente sappiamo di che cosa si tratta.

Masami Kurumada: il one-shot in uscita a Natale

Secondo quanto riportato dal numero di gennaio della rivista Champion RED della Akita Shoten, il “progetto speciale” natalizio di Masami Kurumada è un nuovo manga speciale a tema natalizio intitolato Seiya ni Kane wa Naru (A Bell Tolls on the Holy Night) e non ha a che fare con Saint Seiya.

Il one-shot di 19 pagine sarà a colori e verrà pubblicato sul numero della rivista di febbraio. Il numero, in uscita il 18 dicembre, conterrà anche un poster di Saint Seiya.

A proposito di Saint Seiya

Masami Kurumada ha pubblicato il manga originale di Saint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco) dal 1986 al 1990. Il manga ha ispirato una serie di anime televisivi, progetti di video anime originali, film anime e spin-off manga.

Di nuovo in pausa Saint Seiya – Next Dimension – Myth of Hades, serializzato sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Champion con cadenza irregolare partire dal 27 aprile 2006.

Il manga è edito in Italia dalla casa editrice J-POP dal 2010 con il titolo I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Next Dimension – La Leggenda del Re degli Inferi:

Indietro nel tempo di circa duecentoquaranta anni, dal violento scontro nell’Elysion tra Seiya e Hades, il Re degli Inferi sta per iniziare un’altra guerra sacra che dividerà due giovani legati da una forte amicizia. Passato e presente si incrociano e danno vita a una nuova leggenda. Inizia il sequel di Saint Seiya!

Vi ricordiamo che è in corso di produzione il live-action de I Cavalieri dello Zodiaco. Partendo da una sceneggiatura di Josh Campbell e Matt Stuecken, il film è diretto da Tomasz Baginski, l’animatore polacco e asso degli effetti speciali che ha già lavorato a The Witcher. È interpretato da Mackenyu Arata (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishushu The Final) nel ruolo di Seiya, Madison Iseman (Jumanji, So Cosa Hai Fatto) è Sienna/Saori, Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli) è Alman Kiddo, Famke Janssen (X-Men), Nick Stahl (Fear the Walking Dead), Diego Tinoco (On My Block) è Phoenix e Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman).

