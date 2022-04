One Piece è uno dei manga più letti e venduti al mondo da oltre 20 anni. I suoi innumerevoli fan sono sempre alla ricerca di nuove informazioni sull’opera originale di Eiichiro Oda e su quelle da esse derivate. Fra questi progetti collaterali, spicca la nuova serie live-action di One Piece di Netflix. E finalmente sono state pubblicate le prime foto del set, delle varie location e del ristorante Baratie!

Le prime foto delle location del live-action di One Piece

Il progetto ha preso il via nel 2017 e fa parte delle celebrazioni per il ventesimo anniversario della serie manga. La serie, nel suo complesso, sarà composta da un totale di 10 episodi e sarà un adattamento dell’arco narrativo di Romance Dawn. Becky Clements (Snowpiercer, Cowboy Bebop) e lo stesso Eiichiro Oda sono i produttori esecutivi del live-action.

Per quanto riguarda il cast, Inaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara?) interpreta Monkey D. Rufy, Mackenyu “Arata” Maeda (Rurouni Kenshin: Final Chapter, Pacific Rim: Uprising) è Roronoa Zoro, Emily Rudd (Fear Street, Hunters) è Nami, Jacob Romero Gibson (Greenleaf, All Rise) interpreta Usopp e infine Taz Skylar (Boiling Point, Villain) è Sanji.

Ecco come appare nella serie il ristorante Baratie:

Qui sotto invece le foto delle altre location:

Il franchise

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 1997. La serie è attualmente nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano e in Giappone ha raggiunto i 1044 capitoli e 101 tankobon. In Italia sono disponibili i primi 100 volumi grazie alla Star Comics.

Il franchise ha anche ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati. Il 14° e recente film animato del franchise, One Piece Stampede, è uscito in Giappone ad agosto 2019 con un guadagno attivo di più di 10 miliardi di yen in tutto il mondo. Il film ha celebrato il 20° anniversario dell’anime e in Italia è stato proiettato e distribuito allo stesso modo da Anime Factory e Koch Media Italia il 24 ottobre 2019.

Il film One Piece Red è stato annunciato il 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime. Il quindicesimo film del franchise vede Eiichiro Oda svolgere il ruolo di produttore esecutivo e character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonché primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).