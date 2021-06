Il Signore degli Anelli: annunciato il film animato “The War of the Rohirrim”

Il mondo degli adattamenti tratti dalla celebre opera di Tolkien continua ad espandersi sempre di più. New Line Cinema e Warner Bros. Animation hanno appena annunciato una partnership per realizzare The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, film animato pensato appositamente per il grande schermo.

Al momento non si conosce una finestra di lancio nè il cast vocale che prenderà parte al progetto, ma sappiamo che sarà diretto da Kenji Kamiyama, regista di Ghost and the Shell: Stand Alone Complex. Sebbene si tratti di una storia stand-alone, sarà in qualche modo complementare ai film diretti da Peter Jackson, sia la trilogia de Il Signore degli Anelli, sia quella de Lo Hobbit.

The War of the Rohirrim sarà incentrato sulla vita del nono re di Rohan, Helm Hammerhand. Il film mostrerà nel dettaglio la grande Battaglia del Fosso di Helm e tutti gli eventi che l’hanno causata.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Joseph Chou, Jeffrey Addiss e Will Matthews, mentre il Premio Oscar Philippa Boyens, che ha partecipato a tutti i film di Peter Jackson, sarà a bordo del progetto nelle vesti di consulente.

Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation, si è detto onorato di poter collaborare con i talenti che hanno lavorato alla trilogia de Il Signore degli Anelli e ha promesso che questo nuovo film sarà un epico ritratto di un arco narrativo di Tolkien non ancora esplorato.

Vi ricordiamo, infine, come ci sia anche grande attesa verso la serie TV de Il Signore degli Anelli targata Amazon che ha richiesto un budget stratosferico: oltre 400 milioni di dollari! Lo show sarà ambientato migliaia di anni prima degli eventi narrati nelle due trilogie cinematografiche, portando gli spettatori in un’epoca in cui venivano forgiati grandi poteri, nascevano e crollavano imperi e improbabili eroi venivano messi alla prova.

