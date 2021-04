Il Signore degli Anelli, serie attualmente in sviluppo per Amazon Prime, vanterà un budget stratosferico, addirittura cinque volte superiore a quello utilizzato da HBO per Game of Thrones. A rivelarlo è stato Stuart Nash, ministro dello sviluppo economico e del turismo della Nuova Zelanda.

“Posso dirvi che si tratta di un progetto fantastico, sarà una delle serie televisive più grandi di sempre. Amazon spenderà circa 465 milioni di dollari soltanto per la prima stagione”.

Si tratta di una cifra davvero ingente se consideriamo che le stagioni di Game of Thrones hanno richiesto 100 milioni di dollari, costo che poi variava a seconda delle scene di guerra. Secondo alcune indiscrezioni, Amazon sarebbe disposta a realizzare almeno cinque stagioni assieme a un progetto spinoff.

Le riprese sono in corso in Nuova Zelanda, terra già esplorata da Peter Jackson per la sua storica trilogia de Il Signore degli Anelli e quella de Lo Hobbit.

Come svelato nella prima sinossi, diffusa in rete alcuni mesi fa, la serie de Il Signore degli Anelli sarà ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati nelle due opere sopra citate, portando gli spettatori in un’epoca in cui venivano forgiati grandi poteri, nascevano e crollavano imperi e improbabili eroi venivano messi alla prova.

I primi due episodi saranno diretti da J.A. Bayona, regista di Jurassic World, mentre gli showrunner e produttori esecutivi saranno J.D. Payne e Patrick McKay. A questo link, invece, potete scoprire l’intero cast internazionale che sarà protagonista dello show.

Vi ricordiamo che l’opera di Tolkien è stata tradotta in 40 lingue e ha venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo. Ma Amazon non è al lavoro soltanto sullo show: la piattaforma di streaming sta infatti realizzando anche un MMO dedicato a Il Signore degli Anelli, con una prima beta prevista per il 2022.

In attesa dell'arrivo della serie, di cui non si conosce ancora una precisa finestra di lancio, potete recuperare la trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli nella nuova versione Steelbook in 4K.