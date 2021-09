Il Volta in un’intervista a Marco Tramonte

Si è conclusa da poche settimane la terza edizione del Volta, un evento fotografico esclusivo italiano a tema cosplay. Per sapere di più su questo particolare evento che coinvolge, ogni anno, due comuni del mantovano ed uno nel veronese, che mettono a disposizione una cinquantina di locations esclusive per scattare shooting ad-hock ed un totale di 350 partecipanti tra fotografi e cosplayers, abbiamo voluto intervistare il fotografo professionista da cui tutto è nato, ovvero l’organizzatore del Volta: Marco Tramonte.

Ciao Marco, come è nata la tua passione per la fotografia e come vivi ad oggi il tuo percorso da fotografo?

Ciao a voi di Cultura Pop! Non è esattamente una passione per la fotografia, direi più che nella fotografia ho trovato un mezzo per interagire con un mondo che mi piace moltissimo! Mi spiego meglio! Sono stato, o perlomeno così mi considero, tanto fortunato da vivere in quello che io penso sia stato uno dei periodi storici più belli. Ho vissuto il periodo in cui ci si divertiva a ballare la musica disco, l’avvento della cultura del fumetto e della fantascienza sia americana che giapponese. Ho vissuto l’arrivo degli anime in Italia e sono stato talmente coinvolto da tutto questo, che tutt’ora le mie letture preferite sono manga e le serie son quasi esclusivamente anime. Appassionato anche di giochi, ed organizzatore del primo torneo di Magic The Gathering di Verona, sono sempre stato entusiasmato dalle fiere e dagli eventi legati al fumetto e all’animazione, difatti, sono un assiduo frequentatore di Lucca Comics dagli anni 90.

Libri! Ho migliaia di libri di fantascienza e fantasy! Ho potuto godere dell’avvento della tecnologia e la scoperta di tutto un mondo nuovo. Per me tuffarmi nel mondo di un MMORPG come World of Warcraft è stata un’esperienza talmente coinvolgente e affascinante da risultare quasi più reale della realtà stessa.

Ad un certo punto, in tutto questo, ho visto un amico fare delle foto a dei cosplayers. Cosplayers che ho sempre osservato e ammirato. Cosplayers che davano vita ai personaggi che fino a quel momento erano “reali” solo nella mia fantasia. Cosplayers che io amavo incondizionatamente, come tutt’ora, con occhi che non sono mai diventati adulti ma sempre rimasti quelli di un bambino. Appartengo ad una generazione venuta su a pane e robottoni, noi non si desiderava diventare ricchi. Noi si desiderava diventare EROI! E per me negli anni nulla è cambiato. Guardo ancora oggi le mie passioni con gli occhi del ragazzo che tanti anni fa vide trasmettere per la prima volta l’anime di Atlas Ufo Robot! Vedere la possibilità di creare delle foto con queste persone che tanto ammiravo e che tanto mi piacevano, ma soprattutto la possibilità di immortalare chi impersonava i miei eroi ha scatenato in me un amore istantaneo.

Non mi dilettavo di fotografia prima di iniziare a fotografare i cosplayers, sono stati i miei primi soggetti. Scoprii ben presto che non era cosi semplice come sembrava, dopo un primo tentativo in cui mi affidavo agli aiuti e ai consigli degli amici iniziai a frequentare dei corsi di fotografia e a studiare tutto quello che trovavo online. Sono ipercritico sul mio lavoro e lo sono anche nei miei hobby, non sono mai pienamente soddisfatto, per questo tutt’ora continuo a cercare nuove soluzioni e a studiare nuove tecniche. La fotografia, dal mio punto di vista, non è unicamente tecnica ma è soprattutto cuore Non è facile, devo ammetterlo. Riuscire ad immortalare in una fotografia una sensazione, un un sentimento (perché è questo quello che cerco di fare ogni volta che scatto), penso sia quasi impossibile. Ma ci si prova lo stesso.

La tecnica è importante, è basilare, quella ci deve essere a prescindere da tutto. Su questo non c’è alcun dubbio! Ma una volta che si padroneggia la tecnica, si deve trovare il modo di catturare anche i sentimenti che ci spingono a fotografare. Fotograficamente non mi sono mai considerato nulla di che, io cerco di fare del mio meglio e ogni volta che devo scattare un cosplayer sono sempre nel panico del dubbio di esser all’altezza, di esser in grado di dare il meglio per rispetto della persona che ho davanti che mi dedica il suo tempo e la sua passione. Ho le mie preferenze, amo i colori caldi, le situazioni non troppo luminose, ma immagino sia soprattutto una questione di gusti personali. Ma continuo a cambiare, continuo a sperimentare, continuo a cercare nuovi modi per immortalare i miei soggetti preferiti. Per me è molto importante continuare ad evolvermi e cercare cose nuove. Non mi fermo mai! La mia continua ricerca mi ha portato anche alla creazione di un evento fotografico che ha avuto la fortuna di incontrare i favori di molti cosplayers e fotografi; il Volta.