In arrivo la prima light novel di Chainsaw Man

Il sito web ufficiale di Jump J-Books (Shueisha) annuncia l’arrivo del primo adattamento in light novel di Chainsaw Man, il manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto ed edito in Italia per Planet Manga.

Chainsaw Man: titolo e contenuti della light novel

La light novel si intitola Chainsaw Man: Buddy Stories ed uscirà in Giappone e negozi online dal 4 novembre 2021. Il progetto è scritto da Sakaku Hishikawa.

Relativamente ai contenuti, la light novel racconterà tre storie inedite sotto il segno dell’amicizia focalizzate su Power e Denji, Kishibe e Quanxi durante la loro partnership lavorativa, e su Himeno e Aki durante il loro primo incontro.

Ricordiamo Chainsaw Man è stato serializzato dal al su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali. Nonostante ciò, il manga non è concluso, anzi ritornerà con la seconda stagione mediante l’applicazione di Shonen Jump Plus a data da destinarsi. Inoltre l’adattamento anime è in produzione presso Studio MAPPA. Qui le ultime.

Chainsaw Man – il manga e l’anime

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, è in fase di scrittura comincerà a data da destinarsi attraverso l’applicazione di Shonen Jump Plus (Shueisha) a data da definirsi.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 6 volumi disponibili.

Ricordiamo che l’adattamento anime ha di recente visto la luce con il primo trailer che possiamo recuperare cliccando qui. La serie anime è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La data di debutto è al momento ignota.