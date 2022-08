E’ stato annunciato nella giornata di oggi l’arrivo di una nuova espansione del gioco di carte collezionabili di Pokémon chiamata Spada e Scudo – Tempesta Argentata, in uscita in tutto il mondo a partire dall’11 Novembre.

La nuova espansione del gioco di carte collezionabili dei mostri tascabili di Game Freak introdurrà una serie di nuovi Pokémon Lucenti, come Jirachi e Alakazam: questi sono un particolare tipo di Pokémon cromatici che presentano delle illustrazioni impresse in modo speciale e possiedono potenti abilità o attacchi per poter sconfiggere facilmente i propri avversari. L’espansione porterà al centro dell’attenzione anche altri Pokémon-V ASTRO, tra i quali Lugia-V ASTRO e Regidrago-V ASTRO, oltre al primo Pokémon-V ASTRO del GCC Pokémon non completamente evoluto: Vulpix di Alola-V ASTRO.

Nel complesso, queste saranno le carte speciali che i giocatori potranno trovare all’interno di Tempesta Argentata:

3 Pokémon Lucenti;

15 Pokémon-V e 18 Pokémon-V a figura intera;

1 Pokémon-VMAX;

6 Pokémon-V ASTRO;

30 carte con illustrazioni degli Allenatori e dei Pokémon più amati dai fan nel set Galleria degli Allenatori.

Spada e Scudo – Tempesta Argentata avrà, come di consueto, diversi prodotti nella sua linea, ovvero Buste di Espansione da 10 carte ciascuna, l’immancabile set Allenatore Fuoriclasse con protagonista proprio Vuplix di Alola contenente bustine, segnalini e carte energia, e tanto altro ancora!

