Uno dei franchise videoludici più amati di sempre sta per tornare in live action, questa volta però sul piccolo schermo. The Hollyood Reporter ha annunciato che Amazon ha dato il via libera per la realizzazione di una serie TV di Tomb Raider. Lo sviluppo è ancora nelle fase iniziali, ma sappiamo chi si occuperà della sceneggiatura: Phoebe Waller-Bridge, grande protagonista di Fleabag.

L’attrice vestirà i panni anche di produttrice esecutiva, ma non sarà la protagonista dello show. Il personaggio di Lara Croft è stato fino ad ora interpretato sul grande schermo da Angelina Jolie e Alicia Vikander, mentre Hayley Atwell ha prestato la sua voce per una serie animata targata Netflix. Al momento non sono stati annunciati il cast della serie TV di Tomb Raider nè la possibile finestra di lancio. Il reboot cinematografico del 2018 con Alicia Vikander non ha avuto molto successo dal punto di vista commerciale e i piani per un sequel sono stati definitivamente cancellati dopo che MGM ha deciso di far scadere i diritti di sfruttamento legati al franchise videoludico.

L’universo di Tomb Raider è ormai entrato a far parte a tutti gli effetti della famiglia Amazon, pronta a pubblicare il suo primo gioco single player della sua line-up. Precedentemente Amazon ha pubblicato solamente giochi multiplayer, come per esempio Lost Ark e New World. Si tratta di una notizia sicuramente incredibile, perché delinea alla perfezione quello che sarà il futuro di Lara Croft, almeno a livello di mercato. La serie TV potrebbe quindi avere dei collegamenti oppure essere basata sul nuovo videogame che verrà pubblicato in futuro.