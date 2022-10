Nei futuri piani di sviluppo del Marvel Cinematic Universe, nonostante non siano stati esplicitamente annunciati, sono previsti anche gli X-Men, i rappresentanti per eccellenza del mondo mutante della Casa delle Idee. Da Doctor Strange nel Multiverso della Follia a Black Panther: Wakanda Forever, passando per Ms. Marvel e She-Hulk: Attorney at Law, i riferimenti al mondo mutante non sono mancati, ma una delle future produzioni del franchise potrebbe rivelare personaggio profondamente legato agli X-Men. Secondo un’indiscrezione di One Take News, infatti, in Secret Invasion Emilia Clarke sarebbe Abigail Brand.

In Secret Invasion, Emilia Clarke potrebbe interpretare Abigail Brand

A sostenere questa ipotesi, sarebbe la presenza in rete di una GIF tratta dal trailer della futura serie del franchise, battezzata ‘It’s the beginning Abigail Brand GFI’. Se questa ipotesi venisse confermata, Emilia Clarke sarebbe quindi il volto di Abigail Brand, personaggio comparso per la prima volta nel 2004 su Astonishing X-Men. Nella sua prima apparizione, Abigail Brand era la direttrice dello S.W.O.R.D. (Sentient World Observation and Response Division), divisione dello S.H.I.E.L.D. incaricata di monitorare la attività aliene e valutarne la pericolosità per la Terra. La stessa Abigail ha un’origine extraterrestre, essendo per metà aliena, caratteristica che la ha aiutata nel suo compito, assieme a una particolare predisposizione per le lingue non umane e alle sue abilità pirocinetiche.

Lo S.W.O.R.D. è già stato inserito nel Marvel Cinematic Universe con WandaVision, ma considerato il tenore della trama di Secret Invasion, serie ispirata all’omonimo maxi-evento Marvel in cui veniva raccontato come da diverso tempo degli Skrull si fossero sostituti ad alcuni degli eroi della Terra, la presenza di questa agenzia sarebbe funzionale alla missione intrapresa da un redivivo Nick Fury.

Dopo la presentazione del primo trailer di Secret Invasion durante il D23 Expo di quest’anno, le prime teorie avevano visto Emilia Clarke interpretare due possibili personaggi, ossia G’iah/Gloria Warner (una skrull in missione di infiltrazione sulla Terra nei panni di semplice umana) oppure quelli di Jessica Drew/Spider-Woman, che nell’originale cartaceo si scopriva essere al Regina Skrull Veranke. L’entusiasmo di Emilia Clarke di esser parte del Marvel Cinematic Universe non è mai stato un mistero, come ha confessato la stessa attrice:

“Non riesco a credere che mi lascino lavorare assieme a così tanti incredibili attori, non mi capacito nemmeno di esser riuscita a parlarne senza diventare una fangirl. Ma ci siamo, e sono convinta che vi piacerà”

Al momento non si hanno dettagli precisi sulla trama di Secret Wars, se non che al centro della serie avremo Nick Fury (Samuel L. Jackson), impegnato in una missione segreta volta a rivelare la presenza di alieni Skrull infiltrati nella società umana.

L’offerta di Disney+