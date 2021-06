Indiana Jones, Harrison Ford si prepara per le riprese del quinto capitolo

Dopo anni di speculazioni e rinvii, tutto sembrerebbe essere ormai pronto per il quinto capitolo di Indiana Jones, new entry del celebre franchise creato da George Lucas negli anni ’90. A bordo tornerà ancora una volta Harrison Ford che, nonostante i quasi 80 anni, è ancora più arzillo che mai.

L’attore è stato di recente paparazzato presso la Bremont Watches, azienda britannica specializzata nella produzione di orologi di lusso, e si sta preparando per le riprese del film, che avranno luogo la prossima settimana in Inghilterra. Al momento i dettagli sulla trama sono ancora scarni, ma il regista James Mangold (Logan) potrebbe aver suggerito che il nuovo capitolo sia ambientato negli anni ’60.

Nel ricco cast di Indiana Jones 5 troviamo anche Phoebe Waller-Bridge, Thomas Kretschmann e Mads Mikkelsen, che di recente ha parlato della sceneggiatura, definendola davvero emozionante. La colonna sonora sarà composta ancora una volta dal mitico John Williams, che fino ad ora ha curato ogni singolo brano del franchise, rendendolo indimenticabile.

Harrison Ford si prepara per le riprese di Indiana Jones 5

Dall’Inghilterra all’Italia il passo è breve. Secondo alcune dichiarazioni del co-produttore Frank Marshall, le riprese del film dovrebbero spostarsi a settembre in Sicilia, precisamente presso il parco archeologico di Segesta in provincia di Trapani.

L’uscita nelle sale americane è fissata al 29 luglio 2022. Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha confermato che si tratterà a tutti gli effetti dell’ultimo film di Indiana Jones. La sceneggiatura sarà curata da Jonathan Kasdan, figlio del noto sceneggiatore Lawrence, che a suo tempo si occupò di quella de I Predatori dell’Arca Perduta.

Sempre per restare in tema, vi ricordiamo come la produzione dell’attesissimo videogame su Indiana Jones, annunciato da Bethesda, sia attualmente in lavorazione. Magari ne scopriremo di più in occasione della Summer Game Fest di quest’anno.

