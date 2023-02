Un nuovo indizio rende più vicina la conclusione di My Hero Academia, il manga di Kohei Horikoshi. Lo shonen che definisce l’attuale generazione di lettori manga, nell’alveo del genere combattimento mainstream, non è così tanto distante dalla sua conclusione, seppur ad oggi non si conoscono ancora dettagli tangibili circa la linea di arrivo. Ciò che è certo è che le avventure dell’aspirante Number 1 Hero, Izuku “Deku” Midoriya, sono nell’atto finale e che l’autore del manga aveva intenzione di concludere entro il 2022, ipotesi poi disattesa, ma, un nuovo indizio, appunto, immagina la serie al suo capolinea.

Il suggerimento arriva proprio dal maestro Horikoshi il quale, all’intero delle pagine del nuovo numero (il 37°), ha ringraziato tutti gli appassionati per aver votato in occasione dell’8° sondaggio di popolarità dei personaggi aggiungendo che esso probabilmente sarà l’ultimo.

Essendo il manga in corso dall’estate del 2014 con un nuovo sondaggio indetto una volta all’anno è lecito provare a pensare che la serie probabilmente ci terrà compagnia per almeno un altro anno, ma questo è tutto da valutare con le tempistiche e la progressione della storia da parte dell’autore. In tal senso la serie, difatti, sarà assente per ben due settimane consecutive causa malattia dell’autore.

Il manga, pertanto, sarà in pausa dal 6 febbraio (numero 10 di Weekly Shonen Jump) al 13 febbraio (numero 11), per poi tornare il 20 febbraio 2023 (numero 12). Ricordiamo che dal 1° ottobre 2022 è in corso la Stagione 6 dell’adattamento anime, fra l’altro disponibile in contemporanea e sottotitoli in italiano per Crunchyroll. Recuperate il nostro speciale.

My Hero Academia: il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da cinque stagioni di cui le prime quattro disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID, mentre la quinta solo su Crunchyroll. Le prime cinque stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset e doppiate in italiano. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Da marzo 2021 a settembre 2021 è andata in onda la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll anche nel nostro paese e il 1° ottobre 2022 ha avuto inizio la Stagione 6. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (in Italia distribuiti nei cinema per Dynit).

L'anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Star Comics che ha pubblicato finora 35 volumi.