Infinity Comics: Marvel lancia la sua linea di webcomics

Marvel rinnova la sua app Marvel Unlimited, che permette di leggere tutta la produzione Marvel Comics in digitale tramite un abbonamento a costo fisso, e contestualmente alle novità “tecniche” dell’app, fra cui nuove funzioni per la lettura offline dei comics e un nuovo sistema di catalogazione, c’è anche il lancio di una linea di webcomics esclusiva per la piattaforma intitolata Infinity Comics.

Infinity Comics: i webcomics Marvel

Marvel corre ai ripari, dopo l’aggressiva campagna di Substack che si accaparrata molto autori in esclusiva e la collaborazione fra DC e la piattaforma Webtoon, lanciando Infinity Comics: si tratta di una linea di webcomics che verranno proposti settimanalmente in maniera esclusiva sulla piattaforma. Attualmente sono state già caricate le prime 27 uscite rigorosamente leggibili in verticale delle nuove serie ed entro la fine dell’anno l’obbiettivo è quello di raggiungere le 100. È possibile leggere gratuitamente X-Men Unlimited #1 di Jonathan Hickman e Declan Shelvey, di cui trovate i dettagli nel nostro articolo dedicato.

Vediamo nel dettagli le altre serie.

It’s Jeff di Kelly Thompson & Gurihiru

Jeff è molte cose: uno squalo, forse il miglior amico di Deadpool ma soprattutto il tuo nuovo eroe Marvel preferito. Seguite Jeff settimanalmente nelle sue avventure fra tempeste di neve, campi fioriti e banchetti del Ringraziamento.

Giant-Size Little Marvels di Skottie Young & Dax Gordine

Tornano le versioni superdeformed degli eroi e dei villain Marvel, protagonisti dei primi due numeri sono Iron Man, Captain America, Dottor Doom e Rocket.

Captain America Infinity Comics di Jay Edidin & Nico Leon

Steve Rogers è impegnato in un missione contro il tempo: salvare la Liberty Bell trafugata da un misterioso gruppo criminale che è disposto a trattare solo con Cap.

Shang-Chi Infinity Comics di Alyssa Wong & Nathan Stockman

Shang-Chi e White Fox (Ami Han) uniscono le forze per sventare una serie di attacchi terroristici intorno al mondo.

Black Widow Infinity Comics

Black Widow e Hawkeye sono impegnati in una caccia agli “Easter Egg”. Ma cosa succede quando la missione diventa personale per Natasha?

Amazing Fantasy Prelude Infinity Comics di Kaare Andrews

Si tratta di un prequel ad Amazing Fantasy che ci mostrerà il momento in cui Wolverine ha solcato per la prima volta la soglia onirica del mondo di Amazing Fantasy.

Spider-man loves Mary Jane Infinity Comics

Mary Jane Watson è nuovamente libera dopo che le sue ultime relazioni e i suoi amici di una vita l’hanno delusa. A chi rivolgerà ora le sue attenzioni? a Peter Parker, il suo tutor nerd e premuroso, oppure a Spider-man, pericoloso ed eccitante?

Infinity Comics Primers di Robbie Thompson & AA.VV.

In questa serie antologica vengono rivisitate le origini dei vari eroi e villain dell’Universo Marvel, già disponibili: Moogirl and Devil Dinosaur, Spider-Man: Peter Parker, Venom, Ms. Marvel, Moon Knight, Black Panther, Moon Girl, Captain Marvel, and Spider-Gwen!

