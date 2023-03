Approda ufficialmente da oggi su Disney Plus The Mandalorian 3, l’attesissima terza stagione della serie ambientata nell’universo di Star Wars con protagonista il mandaloriano Din Djarin e il piccolo Grogu. A poche ore dal debutto abbiamo potuto rivolgere alcune domande a Rick Famuyiwa, regista e produttore esecutivo di The Mandalorian 3.

Ecco cosa ci ha raccontato sull’evoluzione di Mando e sulle ispirazioni per questa terza stagione:

Rick, torniamo alla fine della Stagione 2: Din Djarin si era tolto l’elmo rivelando il suo volto a Grogu. Questa scelta come influenzerà il suo status di “leader” dei Mandaloriani e ovviamente proprio il suo rapporto con Grogu?

Sì, penso che alla fine della Stagione 2 ci siano stati un paio di casi in cui Din ha deciso di togliersi l’elmo… nell’ultimo episodio e nel settimo episodio della Stagione 2 per pura necessità cercando di ottenere le informazioni per salvare Grogu. Nell’ultimo quando invece gli rivela il suo volto. Penso che all’inizio incontriamo Mando, un uomo che segue questo ideale… tenere sempre il suo elmo in testa e non rivelare mai il suo volto a nessuno, è la parte più importante dei suoi principi e convinzioni ma nel momento stesso in cui accetta quell’incarico e scopriamo davvero a chi sta dando la caccia, cambia completamente idea su molte cose e lentamente, nel corso della Stagione 1 e della Stagione 2 deve iniziare a pensare come conciliare questi principi sia in relazione alla presenza di Grogu ma anche con gli altri Mandoloriani che ha incontrato in particolare Bo Katan.

Arriviamo così alla Stagione 3 che sarà il culmine di questo percorso che penso abbia portato, a livello personale, Din Djarin ad un punto in cui deve venirne a patti. E credo debba cercare riscatto per questo ora che ha altri mandoloriani che lo seguono anche in una prospettiva più ampia cosa significhi essere un mandaloriano. La Stagione 3 si concentra su queste domande soprattutto per Din ma le abbraccia tutte e le espande.