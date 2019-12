Iron Man Mark 85 (Avengers: Endgame) S.H.Figuarts di Tamashii Nations

Dopo Captain America e Iron Spider, Tamashii Nations annuncia anche un nuovo Iron Man Mark 85 per la sua linea S.H.Figuarts. Questa linea di figure è dedicata a tanti brand che passano dal mondo dei fumetti a quello dei film come questi apparsi nei film del Marvel Cinematic Universe. Questa nuova versione della Mark 85 sarà del tutto più accurata della precedente arricchendola di dettagli e accessori prima non inclusi.

Robert Downey Jr interpreta Iron Man nel Marvel Cinematic Universe. Dopo i fatti avvenuti in Avengers: Infinity War, Iron Man si ritrova alla deriva nello spazio profondo. Viene salvato in fin di vita da Captain Marvel che insieme a Nebula, con la quale si trovava Tony, che riporta sulla terra. Dopo un periodo di 5 anni Tony trova il modo di viaggiare nel tempo attraverso il regno quantico e insieme ad un team composto dagli eroi rimasti intraprende una missione per recuperare le gemme dal passato, riportarle nel futuro, per poi ricollocarle al loro posto. Questo film segna anche la fine del personaggio in questo universo narrativo dato che per salvare tutti Tony sacrifica se stesso quando fa schioccare le dita con la famosa frase “…e io sono Iron Man” in risposta a Thanos.

L’action figure di Iron Man sarà estremamente posizionabile, realizzata in PVC, ed avrà un’altezza di circa 15 cm. Dentro la scatola troveremo svariate parti intercambiabili e come vediamo dalle foto saranno accessori tipo armi ma anche mani intercambiabili, un volto alternativo senza casco e diversi effetti per i repulsori. La nuova colorazione prevede un paint con effetti di usura per ricreare l’aspetto dell’armatura nella battaglia finale del film.

Il nuovo Iron Man (Final Battle) S.H.Figuarts è da poco in preordine al prezzo consigliato di 118,00 euro con uscita stimata per il mese di Giugno 2020. I prodotti Tamashii Nations sono importati in Italia da Cosmic Group.