Ironheart: il personaggio potrebbe debuttare in un film Marvel

Lo scorso mese di dicembre, nel corso dell’Investor Day, Marvel ha alzato il sipario su alcuni progetti in arrivo. Tra questi, Armor Wars, Ironheart e Secret Invasion, esclusive digitali che debutteranno in streaming su Disney+ come parte delle Fasi Quattro e Cinque dell’Universo Cinematografico Marvel. Proprio per quanto riguarda la serie dedicata al personaggio di Riri Williams, ad aprile è stato annunciato il nome della sceneggiatrice che sarà a capo del team di scrittura di Ironheart, ossia Chinaka Hodge. Ora, ComicBook ha confermato però che l’attrice Dominique Thorne farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe non nello show che dovrebbe basarsi sull’eredità di Tony Stark, bensì in un atteso sequel cinematografico in arrivo nei prossimi mesi: Black Panther: Wakanda Forever.

Come reso noto nella notizia originale, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha rivelato che stanno girando il sequel di Black Panther proprio ora e che incontreremo il personaggio di Riri Williams proprio nel film, prima della sua serie Ironheart. Ancora non è chiaro il ruolo dell’eroina nel nuovo film che avrà il delicato compito di narrare l’eredità lasciata dal compianto Chadwick Boseman, scomparso diversi mesi fa a causa di una grave malattia.

Ironheart è stata introdotta nei fumetti Marvel Comics a partire dal 2016: Riri Williams è infatti una studentessa del MIT di soli 15 anni, in grado di decodificare da sola l’armatura di Iron Man per crearne una propria. Grazie all’aiuto di Tony Stark, interpretato nei film dell’MCU da Robert Downey Jr. (prima del suo addio in Avengers: Endgame, qui in offerta speciale), Riri decide quindi di assumere l’identità segreta di Ironheart e diventare così un vero e proprio supereroe. La serie Disney+ non ha al momento una data di uscita, mentre Black Panther: Wakanda Forever uscirà invece nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti a partire dall’8 luglio 2022. È ipotizzabile quindi che le riprese di Ironheart potrebbero prendere il via nell’autunno del 2021 per un’uscita sul catalogo streaming entro la fine del 2022.