La casa editrice J-POP durante la live, tenuta sul suo canale Twitch il 10 ottobre 2022, ha annunciato che Nagabe, autore molto noto anche in Italia grazie alle sue storie, che spaziano dagli shoujo, al seinen (The Girl from the Other Side di cui potete leggere la nostra recensione a questo nostro articolo) e i Boy’s Love (Wizdoms e Monotome Blue, di cui potete leggere la nostra recensione cliccando qui), sarà tra gli attesi ospiti di J-POP Manga a Lucca Comics and Games 2022 e che sarà protagonista di eventi e signing session che J-POP svelerà nei prossimi giorni! Non solo. La casa editrice milanese ha anche annunciato la pubblicazione, nonché l’uscita in anteprima per Lucca Comics and Games 2022, del manga Girl from the Other Side – dear! Vediamo tutti i dettagli.

Il manga Girl from the Other Side – dear sarà presentato in anteprima a Lucca Comics and Games 2022

Il manga Girl from the Other Side – dear è il 12esimo volume della serie più famosa del giovane mangaka, un volume speciale incentrato sulla favola della creatura e della bambina che indugiano sul calar della sera, al confine tra il giorno e la notte.

Questa la breve sinossi presentata dalla casa editrice:

Vivendo tra i due mondi in contrasto, il maestro e Shiva hanno intrapreso un cammino pieno di avversità. Ma anche durante quel viaggio sofferto ci sono stati giorni luminosi… Attimi trascorsi in serenità, in mezzo alla tempesta. Giorni in cui accade solo la vita, giorni di ordinaria normalità.

Il volume unico costerà 6,90 euro.

La storia originale

Il manga Girl from the Other Side è stato pubblicato dal 5 settembre 2015 al 5 marzo 2021 dalla Mag Garden sulle riviste Monthly Comic Blade e Comic Garden, per poi essere raccolta in tankōbon dal 10 marzo 2016. In Italia la serie è stata pubblicata dal 30 gennaio 2019 al 25 agosto 2021 dalla J-POP.

Il manga ha generato un adattamento anime, curato da Wit Studio. Yutaro Kubo e Satomi Tani sono i registi e hanno lavorato al design dei personaggi e alla sceneggiatura. Jun Fukuyama ha interpretato il ruolo di Insegnante e Rie Takahashi il ruolo di Shiva.

In Italia l’anime è disponile su Crunchyroll (recuperate qui i nuovi anime del palinsesto autunnale):