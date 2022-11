Una delle sorprese di Guardians of the Galaxy Holiday Special, lo speciale natalizio del Marvel Cinematic Universe disponibili su Disney+, è la scoperta che la sgangherata squadra di eroi guidata da Peter Quill abbia trovato finalmente una nuova casa. Abituati a vederli viaggiare per il cosmo a bordo della Milano, ritrovarli alle prese con la sistemazione di un quartier generale è stata una sorpresa, soprattutto se consideriamo che la base vista in Guardians of the Galaxy Holiday Special è Knowhere, precedentemente noto come il rifugio di Tivan Group, alias il Collezionista.

Tramite un tweet, James Gunn motiva la presenza di Knowhere in Guardians of the Galaxy Holiday Special

Comparsa per la prima volta in Guardians of the Galaxy vol. 1, Knowhere era una meta leggendaria per i viaggiatori del cosmo. Ricavata all’interno del teschio di un Celestiale morto, questa colonia spaziale era un centro commerciale, divenuto tale dopo che tutte le ricchezze contenute nel corpo del dio morto erano state depredate. Vedere questo luogo trasformato nella base dei Guardiani della Galassia ha sollevato non poche domande, tanto che su Twitter il regista James Gunn ha svelato come mai abbiamo visto Peter e compagni prendere possesso di Knowhere in Guardians of the Galaxy Holiday Special

Although the Guardians are sometimes heroes, they work as mercenaries & it brings in a fair amount of money. So after Thanos attacked Knowhere they bought it from the Collector. It was a burnt out husk & they’ve been rebuilding it. https://t.co/hEugttfW26 — James Gunn (@JamesGunn) November 28, 2022

Anche se i Guardiani della Galassia sono spesso degli eroi, lavorano come mercenari e questo comporta avere incassi non indifferenti. Quindi dopo che Thanos ha attaccato Knowhere, la hanno comprata dal Collezionista. Era ridotta a un guscio vuoto e loro la stanno ricostruendo.

Knowhere era stata pesantemente attaccata da Thanos durante Infinity Wars, quando il Titano Folle aveva recuperato tra i cimeli del Collezionista la Gemma della Realtà. Curiosamente, considerato l’evolversi del Marvel Cinematic Universe, la scelta di realizzare Guardians of the Galaxy Holiday Special al termine della Fase Quattro ha consentito di utilizzare Knowhere come base dei Guardiani, ma se si fossero seguite le volontà di Gunn, questo non sarebbe stato possibile, come spiegato dallo stesso regista:

Lo speciale natalizio era qualcosa che ho sempre voluto fare, ancora prima che venisse realizzato Guardians of the Galaxy vol. 2. Lo avevo presentato ai Marvel Studios mentre eravamo in preproduzione di quel film, e lì Feige mi disse ‘Oh, dovremmo farlo davvero’. Sono un tipo davvero natalizio, adoro tutti gli speciali natalizi che ho visto da bambino e volevo fare qualcosa di simile. Ma volevo ci fosse anche l’anarchia tipica dei Guardiani

