La programmazione autunnale di Netflix inizia a farsi sempre più corposa. Oltre all’atteso sequel di Knives Out (Cena con delitto) con Daniel Craig, infatti, sulla piattaforma arriverà anche Slumberland, fantasy con Jason Momoa, basato sulla striscia a fumetti Little Nemo in Slumberland di Winsor McKay. In data odierna Netflix ha pubblicato un primo trailer che immerge i fan in un mondo onirico e colorato.

Il trailer di Slumberland, fantasy con Jason Momoa

Il film narra le avventure di una giovane ragazza di nome Nema (Marlow Barkley) che scopre una mappa segreta per il mondo dei sogni di Slumberland e, con l’aiuto dell’eccentrico fuorilegge Flip (Jason Momoa), spera di poter rivedere il suo defunto padre. Nel cast anche Weruche Opia, India de Beaufort, Kyle Chandler, e Chris O’Dowd. L’uscita su Netflix è fissata al 18 novembre.

Flip è un essere mostruoso poiché è metà uomo e metà animale, descritto come “una creatura alta nove piedi che è metà uomo, metà bestia, ha la pelliccia ispida e lunghe zanne ricurve”. Dunque, i fan dell’attore vedranno Jason Momoa in vesti del tutto differenti rispetto a quelle viste sin ora, soprattutto nel mondo della DC.

Slumberland è diretto da Francis Lawrence, regista del franchise Hunger Games e dell’atteso prequel The Ballad of Songbirds and Snakes, ispirato all’omonimo romanzo e di cui è già stata fissata una data di uscita. Se il film dovesse registrare ottime performance su Netflix, non è da escludere un sequel. La produzione è durata soltanto tre mesi: iniziata a febbraio 2021 e terminata a maggio.

Slumberland sarà l’unico film in programma per Jason Momoa nel 2022. Il sequel di Aquaman è stato infatti spostato a marzo 2023, prima di The Flash, e nell’estate del prossimo anno arriverà nelle sale il decimo capitolo di Fast & Furious dove l’attore interpreterà un villain alquanto eccentrico. Nel frattempo Momoa è impegnato sul piccolo schermo nella serie Apple See, arrivata alla terza stagione.