Consegnato agli archivi Elimination Chamber, la strada della WWE verso WrestleMania 39 è ufficialmente iniziata. E non poteva esserci lo show più importante dell’anno senza la presenza di uno dei nomi più storici della Compagnia, ovvero John Cena. Il 16 volte campione del mondo farà il suo ritorno nel mondo della WWE nella puntata di Monday Night Raw del 6 marzo, in diretta dal TD Garden di Boston.

Tutto pronto per il ritorno di John Cena in WWE

Per il momento non ci sono dettagli su quello che farà John Cena, ma è altamente probabile che verranno gettate le basi per un match contro Austin Theory a WrestleMania. L’attuale United States Champion continua da mesi a stuzzicare il leader della Cenation e i due si erano già incrociati nel backstage di una puntata di Raw del 2022 che aveva celebrato il ventennale dal debutto di Cena in WWE. A WrestleMania 39, in programma l’1 e 2 aprile a Los Angeles, si potrebbe dunque assistere al tanto chiacchierato passaggio di consegne tra i due. Cena è ormai impegnato in quel di Hollywood, ma non ha mai nascosto il grande amore verso la WWE, la sua prima casa che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Sixteen-time World Champion @JohnCena makes his triumphant return to #WWERaw on MARCH 6 during The Road to #WrestleMania! pic.twitter.com/E0F2xXVC8N — WWE (@WWE) February 20, 2023

ONLY 1 WEEK AWAY from #WWERaw @tdgarden! It’s #WrestleMania season and I’m shipping up to Boston for an unforgettable event! DONT MISS YOUR CHANCE 2 B there LIVE! @WWE https://t.co/RstSyOHdiS — John Cena (@JohnCena) February 27, 2023

Il 2022 di John Cena è stato un anno all’insegna del cinema e del piccolo schermo, soprattutto con Peacemaker, serie HBO Max uscita a inizio anno e che lo ha visto riprendere il ruolo dell’antieroe già apparso in The Suicide Squad. Lo show, diretto da James Gunn, ha riscosso un grande successo sulla piattaforma ed è stato rinnovato per una seconda stagione (al momento ancora salva nonostante i numerosi cambiamenti ai vertici della DC).

Dove vedere WWE Raw

