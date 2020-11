Joss Whedon lascia la sua serie The Nevers

Joss Whedon ha da poco ufficializzato la sua dipartita dalla sua serie HBO The Nevers. Un portavoce della rete televisiva ha dichiarato che la premiere dello show è ancora programmata per la prossima estate, quindi nonostante questa decisione si andrà avanti con la sua produzione.

Whedon era il fulcro della forza creativa dietro la serie, dato che ne ricopriva il ruolo di scrittore, regista, produttore esecutivo e showrunner. Per sua dichiarazione, il motivo del suo abbandono è da ricercarsi nei limiti fisici di impegno e fatica che lo show richiede nella situazione di difficoltà derivate dalla pandemia di COVID-19:

“Quest’anno di sfide senza precedenti ha influenzato la mia vita e la mia prospettiva in modi che non avrei mai potuto immaginare, e mentre lo sviluppo e la produzione di The Nevers è stata un’esperienza gioiosa, mi rendo conto che il livello di impegno richiesto per andare avanti, combinato con il livello di sfida del creare uno spettacolo così grande durante una pandemia globale, è più di quanto io possa gestire senza che il mio lavoro inizi a soffrirne. Sono sinceramente esausto e per questo faccio un passo indietro per reindirizzare le energie verso la mia vita, che è anche in procinto di un cambiamento entusiasmante. Sono profondamente orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto; sono grato nei confronti di tutto il mio straordinario cast e collaboratori e a HBO per l’opportunità di dare forma a un altro strano mondo. The Nevers è un vero lavoro d’amore, ma dopo più di due anni di lavoro, l’amore è tutto ciò che ho da offrire. Non svanirà mai. “