Lucca Changes: Buffy l’Ammazzavampiri e il reboot a fumetti per riscoprire una leggenda

Il fenomeno Buffy a 20 anni dalla sua prima apparizione in TV non accenna a fermarsi, anzi sembra essere più vivo che mai con i nuovi fumetti editi da Boom Studios e portati in Italia da SaldaPress e l’arrivo della serie di Joss Whedon su Amazon Prime Video. A Lucca Changes sono intervenuti Eleonora Carlini (disegnatrice del crossover Buffy/Angel – BOOM studios/SaldaPress) e Simone di Meo (cover artist per Buffy).

Buffy the Vampire Slayer è stata una serie tv che ha cambiato per sempre i paradigmi della narrazione televisiva, merito di Joss Whedon che ha messo in scena tante “prime volte”. Ha rivoluzionato la formula del teen drama, introducendo tante tematiche che fino a quel momento non erano presenti in TV ed ha creato un’icona femminile ancora oggi ricercatissima.

In questo contesto il reboot a fumetti potrebbe essere l’occasione per avvicinare nuovi fan ad una serie che ha comunque 20 anni, che molti potrebbero non aver visto all’epoca e magari vorrebbero recuperare proprio su Prime Video. I nuovi albi di SaldaPress fanno infatti un lavoro molto imponente dal punto di vista narrativo, ovvero portare Buffy e tutti gli altri personaggi nell’epoca attuale, quindi quella degli smartphone e dei social network. Curiosa la reazione di Eleonora Carlini riguardo il reboot fumettistico, ma comprensibile: “Non l’ho presa benissimo, devo essere onesta. Sono molto affezionata alla serie e non ero molto convinta all’inizio”.

Approfondendo le caratteristiche della storia scopriamo che i personaggi del fumetto sono molto fedeli alle caratterizzazioni originali, gli autori non hanno stravolto la loro psicologia e gli appassionati avranno davvero la sensazione di ritrovare Xander, Willow, Giles, Angel e Spike molti anni dopo dove li avevano lasciati.

Con i primi due numeri del reboot già usciti,“La Scuola è un Inferno”(acquistalo qui) e “Anima e Cuore” (acquistalo qui), il crossover Buffy/Angel amplia ulteriormente questa seconda vita del Buffyverse di Joss Whedon. Dal quale poi seguirà la serie a fumetti su Angel, che SaldaPress pubblicherà tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, dove troveremo un Angel più cinico e simile caratterialmente all’omonimo spin-off televisivo che ha accompagnato Buffy the Vampire Slayer negli anni ’90.