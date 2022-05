X-Men ’92: House of XCII ha svelato un nuovo potere di Jubilee? Leggendo il primonumero della serie mutante di Marvel Comcis, ambientata nell’universo della popolare serie animata Gli Insuperabili X-Men, disponibile su Disney+, sembra proprio che la scoppiettante Jubilation Lee sia stata dotata di una nuova, incredibile capacità che cambierebbe radicalmente la sua figura all’interno della X-Family. Affidata alla sceneggiatura di Steve Foxe, ai disegni di Salva Espin colorati da Israel Sivla, X-Men ’92: House of XCII ha svelato come Jubilee abbia un potere mai rivelato prima: potersi reincarnare.

In X-Men ’92: House of XCII Jubilee scopre di avere un nuovo, incredibile potere mutante

Una simile rivelazione non è certa nuova nell’universo mutante. Nel suo dare vita a una nuova cultura mutante con Powers of X/House of X, Jonathan Hickman aveva svelato come anche la dottoressa Moira McTaggart, figura nota agli X-Fan e ritenuta da sempre una sapiens, fosse in realtà una mutante dotata del potere di reincarnarsi, resettando la linea temporale. Nella nuova serie a fumetti ambientata su Terra-92131, sembra che Jubilee avrà un potere simile.

Nel secondo numero di X-Men ’92: House of XCII, verranno invece svelate le precedenti incarnazioni della giovane mutante, che ha deciso di tenere nascosto il suo dono ai propri compagni, conscia di come la sua decima reincarnazione possa esser anche l’ultima. Nella serie scritta da Foxe, gli X-Men di questo universo stanno realizzando la loro utopia, dando vita a quella che sembra esser la versione ‘locale’ di Krakoa, la nazione mutante ideata da Hickman e attualmente al centro delle X-storie di Terra-616.

Questa rivelazione del potere di Jubilee potrebbe influenzare in modo unico anche quanto raccontato in Gli Insuperabili X-Men, che hanno visto la ragazzina protagonista principale sin dal primo episodio, La notte delle sentinelle. Sarà interessante capire come gli eventi raccontati da Foxe possano cambiare la storyline della serie animata, in previsione dell’annunciato seguito X-Men ’97, che dovrebbe arrivare su Disney+ il prossimo anno.