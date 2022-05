L’attesa di vedere il mondo mutante della Casa delle Idee entrare nel Marvel Cinematic Universe si fa sempre più forte. A rendere ancora più pressante questa aspettativa è stato l’annuncio di X-Men ’97, serie animata che dovrebbe riprendere le avventure dello storico cartone animato Gli Insuperabili X-Men, reso celebre negli anni ’90. Una produzione che ha spinto i fan a porsi un interrogativo tutt’altro che banale: X-Men ’97 sarà nella continuity del Marvel Cinematic Universe?

X-Men ’97 sarà nella continuity del Marvel Cinematic Universe?

Con lo scatenarsi dalle Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, i Marvel Studios hanno dato vita a una sezione dedicata allo sviluppo di prodotti di animazione, che ci hanno recentemente offerto Marvel’s What if…?, serie animata sul multiverso marveliano che rivestirà un ruolo anche nel prossimo capitolo cinematografico dell’MCU, Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Una simile premessa motiva la curiosità dei fan del mondo mutante, che non possono fare a meno di chiedersi se anche : X-Men ’97 sarà parte della continuity del Marvel Cinematic Universe. Considerato che si tratta di un seguito diretto della serie animata degli anni ’90, rispondere a questo quesito potrebbe anche esser utile per comprendere come i mutanti saranno trattati in futuro nel Marvel Cinematic Universe.

Per svelare questo mistero, Beau DeMayo, già parte del team di Moon Knight e mente dietro X-Men ’97, ha affrontato l’argomento durante un’intervista con The Direct:

“Tutto quello che posso dire, è che solitamente ci nascondiamo dietro un No Comment. In questo caso, utilizzo il no comment perché parte della sorpresa sarà proprio scoprirlo mentre vedrete la serie.”

Questa risposta rientra nel comprensibile perimetro di riservatezza che tradizionalmente accompagna le lavorazioni dei progetti del Marvel Cinematic Universe, ma ripensando a questa stretta relazione tra le avventure sul grande schermo e le produzioni animate, non si può fare a meno di ripensare a quanto detto tempo addietro da Brad Winderbaum, produttore dei Marvel Studios e ora vertice di Marvel Studios Animation:

“Siamo completamente liberi da ogni legame, che è sei a la cosa più emozionante che la più terrificante, perché dobbiamo creare da zero le nostre regole. Ma, da molti punti di vista, è la manifestazione più pura dell’interpretazione della creatività delle persone che ci lavorano, in ogni cosa c’è un elemento caotico, anche nell’animazione. È una grossa componente della nostra vita e anche fare film è caotico. E quando le cose non vanno come pianificato,ti ritrovi alla fine con un risultato totalmente diverso. E nell’animazione, è come mettersi al lavoro con una serie infinta di strumenti con cui realizzare tutto ciò che vuoi. Se lo puoi immaginare, puoi farlo. Se puoi sognarlo, puoi realizzarlo.”

L’offerta di Disney+