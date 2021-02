Keanu Reeves ha declinato il ruolo di Kraven il cacciatore

Qualche giorno fa era circolata la notizia riguardo alla possibile apparizione di Keanu Reeves nei panni di Kraven the Hunter (uno dei più antichi villain di Spider-Man) nel film a lui dedicato attualmente in pre-produzione da Sony Pictures. Nella giornata di ieri Skyler Shuler, capo redattore del The DisInsider, ha dichiarato su Twitter di essere venuto a conoscenza che l’attore in realtà ha già declinato l’offerta mesi fa.

Non sembrerebbe comunque essersi trattato di un rifiuto alla categoria di film. Lo stesso Kevin Feige, presidente di Marvel Studios e produttore di Spider-Man Homecoming e Far from Home, aveva già dichiarato di stare aspettando il momento e il ruolo giusto per far entrare nel Marvel Cinematic Universe Keanu Reeves, che viene contattato quasi sempre ogni qual volta vengono annunciati nuovi film.

Kraven si inserisce nell’operazione di Sony Pictures di ampliare l’offerta cinematografica del cosiddetto Spider-Verse trattando in particolare i villain dell’arrampicamuri, e si andrà ad aggiungere al già uscito film di Venom e al seguito Venom: Let There Be Carnage con Tom Hardy e Morbius con Jared Leto.

Il film vedrà alla regina J.C. Chandor e alla sceneggiatura Richard Wenk e il duo Art Marcum e Matt Holloway (che stanno lavorando anche a Morbius e Uncharted). È stato descritto come un connubio tra Man on Fire – Il fuoco della vendetta (di Tony Scott) e Logan (l’ultimo film con Hugh Jackman nei panni di Wolverine diretto da James Mangold).

Escluso Keanu Reeves per il ruolo di Sergei Nikolaevich Kravinoff, che i lettori Marvel ricorderanno soprattutto per la storia “L’ultima caccia di Kraven“, resta da vedere chi andrà a ricoprire il ruolo di protagonista. Alcuni fan, soprattutto su Twitter, stanno già auspicando il casting di Karl Urban (The Boys) ma per ora non ci resta che attendere gli sviluppi.