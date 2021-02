Uncharted: Tom Holland commenta le scene d’azione

Nonostante le sospensioni e i rinvii di numerosi film nel corso dell’anno scorso a causa della pandemia di COVID-19, le riprese del film di Uncharted sono ufficialmente cominciate alcuni mesi fa. All’inizio dell’anno sono anche state pubblicate in anteprima alcune immagini provenienti direttamente dal film.

Mentre tutti i fan della fortunata serie videoludica targata Naughty Dog (di cui tra l’altro continuano a circolare rumor su un nuovo capitolo) attendono di conoscere nuovi particolari sul film, Tom Holland commenta quella che sembra rivelarsi una delle esperienze più esigenti della sua carriera.

Holland, che ricordiamo vestirà i panni di Nathan “Nate” Drake come protagonista, in una recente intervista ha dichiarato che per il film ha girato alcune delle più grandi le sequenze d’azione di cui ha mai fatto parte. Che insomma, detto dal protagonista di ben due film di Spider-Man (e un terzo in arrivo) non è esattamente un’affermazione leggera.

L’attore ha poi raccontato dei numerosi tagli, contusioni e lividi vari che si è procurato nelle varie cadute e girando appeso ai cavi. Sembra insomma che il tasso di azione spericolata che il film vuole rappresentare promette di essere in linea con quella che abbiamo visto nei diversi videogiochi per le console Sony.

Ricordiamo che il film non sarà un adattamento di un capitolo della serie, ma avrà una trama originale.

Diretto da Ruben Fleischer e scritto da Art Marcum e Matt Holloway, il film di Uncharted (oltre a Tom Holland) avrà nel proprio cast Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle. Il film è prodotto da Columbia Pictures e distribuito da Sony Pictures Releasing, e la sua uscita nelle sale è prevista per l’11 febbraio 2022.