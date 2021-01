Kevin Feige parla del titolo provvisorio di Spider-Man 3

Kevin Feige ha svelato alla stampa il titolo provvisorio di Spider-Man 3 dei Marvel Studio e Sony. Prima del debutto del Marvel Cinematic Universe, avvenuto nell’ormai lontano 2008, Kevin Feige è stato il produttore esecutivo di Spider-Man 3 diretto da Sam Raimi con Tobey Maguire. Con ogni probabilità, proprio per questo motivo, per non confondere i due film, il terzo capitolo della saga dell’Uomo Ragno con Tom Holland avrebbe un altro titolo provvisorio. Feige ha infatti dichiarato “È surreale per me che stiamo parlando di Spider-Man 3. Ho lavorato a un film chiamato Spider-Man 3 molti anni fa diretto da Mr. Sam Raimi. Lo chiamiamo Homecoming 3.”

I dettagli della trama rimangono gelosamente custoditi, ma Feige a dicembre ha rivelato che Homecoming 3 fa parte di una trilogia sciolta dalla serie originale degli Studi Marvel, WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Raimi, che dirige il sequel di Doctor Strange, accoppiando l’omonimo stregone (Benedict Cumberbatch) con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), si dice che abbia avuto un ruolo importante nell’assicurarsi alcuni ritorni delle star della trilogia di Spider-Man da lui diretta.

Dopo Far From Home, dove Mysterio (Jake Gyllenhaal) rivela l’identità segreta di Peter Parker al mondo, Feige ha detto che un Homecoming 3 incentrato su Peter porterebbe il giovane Avenger fuori dall’ombra del suo defunto mentore Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr.

“Sarà divertente vedere Spidey tornare ad essere protagonista della sua storia personale, fuori dall’ombra di Tony, dall’ombra degli altri Vendicatori, interpretando, finalmente l’eroe”, ha detto Feige nel luglio 2019. “E eppure ora sta affrontando le proprie sfide che non vengono dai combattimenti con gli Avengers, come [Captain America: Civil War], o alieni in arrivo, come [Avengers: Infinity War] o [Avengers: Endgame]. Tutta la storia futura sarà incentrata su Peter e basato su Peter. ”

Con Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Alfred Molina e Jamie Foxx, Homecoming 3 uscirà nelle sale il 17 dicembre.