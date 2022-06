Nonostante alcuni rimandi legati alla situazione Covid, la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è ormai entrata nel vivo grazie a film e serie TV per Disney+. Manca ancora l’annuncio di un grande evento crossover e di altri progetti, ma Kevin Feige ha voluto rassicurare i fan spiegando come il futuro sarà più chiaro nei prossimi mesi.

Il futuro dell’MCU sarà più chiaro nei prossimi mesi

Intervistato ai microfoni di Total Film per promuovere Thor: Love & Thunder, Feige ha spiegato che diversi indizi sono già stati seminati in questi anni, ma i fan avranno presto un’idea precisa di dove si voglia andare a parare: “Mentre ci stiamo avvicinando alla fine della Fase 4 le persone potranno aver ben chiaro un altro piccolo tassello della nostra grande mappa anche se abbiamo seminato degli indizi sino ad ora. Nei prossimi mesi saremo molto più diretti sul futuro della saga”.

Ovviamente il capo dei Marvel Studios è stato molto criptico al riguardo, ma il tutto lascia presagire a Kang il Conquistatore (Jonathan Majors) come grande villain del prossimo arco narrativo. Dopo l’introduzione della sua variante nel finale di Loki, lo rivedremo in azione in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita nel 2023.

I nuovi annunci legati al futuro dell’MCU dovrebbero arrivare a settembre in occasione del D23 della Disney a meno che il San Diego Comic Con di quest’anno non riserbi qualche sorpresa. Nel frattempo vi ricordiamo che il prossimo film sulla tabella di marcia sarà il quarto capitolo di Thor, in uscita nelle sale italiane il 6 luglio.

Rivedremo Chris Hemsworth nei panni del dio del tuono (l’attore è tornato a una sola condizione) e Natalie Portman sarà nuovamente Jane Foster, ma con un grande upgrade: imbrandirà il Mjolnir e diventerà la Mighty Thor. A dirigere Love & Thunder ci penserà ancora una volta Taika Waititi.