Kevin Smith lancia Crypto Studio, venderà film come NFT

Il regista Kevin Smith ha lanciato il Crypto Studio di Jay e Silent Bob, con l’intenzione di vendere il suo film horror Killroy Was Here come token non fungibile (NFT).

“Come artista indipendente, sono sempre alla ricerca di una nuova piattaforma attraverso la quale raccontare una storia“, ha detto Smith a Deadline. “E Crypto ha il potenziale per fornire questo, oltre a intersecarsi con i nostri quasi venticinque anni di esperienza nella vendita di oggetti da collezione del mondo reale online. Nel 1994, abbiamo portato Clerks al Sundance e lo abbiamo venduto. Vendere Killroy come NFT sembra un’operazione simile: chiunque lo acquisti potrà scegliere se monetizzarlo tradizionalmente, o semplicemente possedere un film che nessuno vedrà mai, tranne loro. Non stiamo cercando di raccogliere finanziamenti vendendo NFT per il film Killroy Was Her, poiché il film completo di Killroy è esso stesso l’NFT. E se funziona, abbiamo improvvisamente un nuovo palcoscenico sul quale io e altri artisti migliori di me potremo raccontare le nostre storie “.

“Questo ci permette di puntare i riflettori sugli artisti che amiamo e di presentare alla comunità il loro stile attraverso i nostri personaggi“, ha continuato, riferendosi alle fan art NFT che Crypto Studio venderà. “Forniamo Jay e Silent Bob, tu fornisci l’arte, il nostro partner Semkhor conia l’NFT e noi dividiamo i profitti. Guadagno denaro da Jay e Silent Bob da anni, quindi è bello fornire un luogo autorizzato dove altri possono fare lo stesso “. Il Crypto Studio sarà curato da Smith e dalla compagnia e opererà con il proprio indirizzo .crypto. I drop includeranno NFT e coloro che li acquisteranno potranno assicurarsi un cameo in Clerks III (potete acquistare il Blu-Ray a questo link) o anche un NFT del film stesso.

Diretto da Kevin Smith, Killroy Was Here è interpretato da Azita Ghanizada, Ryan O’Nan, Harley Quinn Smith, Chris Jericho, Jason Mewes, Ralph Garman e Justin Kucsulain. Il film non ha ancora una data di uscita.