Kevin Smith rivela altri dettagli sulla nuova serie di He-Man

Uno degli annunci più sorprendenti di questo 2019 legati alle trasposizioni in film e telefilm di brand storici appartenenti al mondo del giocattolo e del fumetto è stato quello diffuso da Netflix che ha confermato la messa in produzione di una nuova serie animata dedicata ad He-Man And The Masters Of The Universe. Questa nuova serie – che proseguirà gli eventi della serie animata original – è stata affidata allo showrunner Kevin Smith!

Purtroppo, prima di vedere del materiale riguardante Masters Of The Universe: Revelation (questo il titolo) si dovrà aspettare ancora del tempo. Ma Kevin Smith ha comunque voluto rivelare qualche dettaglio sulla serie animata, a cominciare dal fatto che il suo partner di lunga data, Jason Mewes, darà probabilmente la voce ad uno dei personaggi.

Alla domanda riguardante i tempi di sviluppo del progetto Smith ha risposto sia con buone che con cattive notizie:”Sono sicuro che Jason Mewes finirà col dare la voce a qualcuno. Non sarà Orco, ve lo dico subito, ma posso portarlo lì in qualche maniera. A me sembra più uno Stinkor…Ma in ogni caso, quando potrete vedrete le prime immagini? Probabilmente dovrete aspettare ancora un po’, almeno sei mesi. Ma ho già visto delle cose e sono incredibili“.

“Revelation è un sequel diretto dell’era classica di Masters Of The Universe. Con la presenza dei favoriti dei fan He-Man, Orko, Cringer e Man-At-Arms, la storia mette i nostri eroici guerrieri e guardiani del castello di Greyskull contro Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man e le vili legioni di Snake Mountain! Ma dopo una battaglia finale che ha segnato per sempre Eternia, tocca a Teela risolvere il mistero della scomparsa della Spada del Potere, in una corsa contro il tempo per impedire la fine dell’universo! Il suo viaggio, alla fine, svelerà i segreti di Greyskull. Questa è l’epica saga di He-Man And The Masters Of The Universe che i fan hanno atteso per 35 anni!“

La serie è prodotta da Mattel Television, con Rob David, vicepresidente di Mattel TV e autore di He-Man: the Eternity War, che funge da produttore esecutivo della serie. Kevin Smith sarà lo showrunner e il produttore esecutivo, e Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) e Marc Bernardin (Alphas) come sceneggiatori. La serie sarà animata da Powerhouse Animation, lo studio dietro la nuova serie Castlevania.