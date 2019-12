La Casa di Carta 4: trailer svela debutto della serie TV Netflix

Finalmente è ufficiale la data di uscita della stagione 4 de La Casa di Carta, l’ormai famosissima serie TV spagnola di Netflix. Infatti, attraverso la pubblicazione di un breve video, di soli 28 secondi, è stata resa nota la data in cui tutti i fan potranno assistere al ritorno della banda con a capo Il Professore. “Che il caos abbia inizio”, con queste parole Netflix annuncia che La Casa di Carta 4 arriverà sulla piattaforma a partire dal 3 aprile 2020. Dunque, la serie TV Netflix che ha riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo, è pronta per fare il suo ritorno.

Protagonisti del breve video – che troverete di seguito – sono, non solo Tokyo, Rio, il Professore e tutti gli altri, ma anche alcuni protagonisti della banda che hanno perso la vita nel corso delle stagioni passate della serie televisiva spagnola, il che lascia un po tutti con il fiato sospeso. In che modo potrebbero evolversi le vicende in questo nuovo capitolo de La Casa di Carta? Tra l’altro, tutti ricorderanno le gravi condizioni in cui versava una delle protagoniste – Nairobi – alla fine della terza stagione della serie ma, nonostante ciò, compare nel video.

Quindi, cosa potrebbe significare? Nairobi è riuscita a sopravvivere? Insomma, Netflix pare abbia sciolto i dubbi in merito alla data di uscita de La Casa di Carta 4, ma ha acceso molti più dubbi in merito all’evolversi delle vicende. Dunque, per scoprire quali saranno le sorti di tutta la banda – diventata famosa grazie alla tuta rossa e alla maschera di Dalì – non ci resta che attendere il debutto della nuova stagione, prevista per il prossimo aprile.