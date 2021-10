La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga: il manga verso la conclusione

Il manga La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga (Ikusa no Ko -Legend di Oda Nobunaga), pubblicato nel nostro Paese dalla casa editrice Goen, sta per concludersi. A dare la notizia l’account Twitter ufficiale della rivista Monthly Comic Zenon di Tokuma Shoten.

La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga, creato dal duo Tetsuo Hara (disegni) e Seibo Kitahara (storia), è stato lanciato sul mensile Comic Zenon a partire dal numero inaugurale della rivista, ovvero dal 25 ottobre 2010. In Giappone il diciassettesimo volume è uscito il 20 ottobre 2021.

Di che cosa parla la storia di La Leggenda di Oda Saburo Nobunaga? Come ci rivela il titolo, dopo un breve preambolo sugli ultimi istanti di vita di Nobunaga, inizia la narrazione proprio dall’infanzia di questo leggendario condottiero, quando era noto con il nome di Kipposhi

In Italia il manga è pubblicato dalla Goen con 7 volumi disponibili:

“La vita di Oda Nobunaga” è l’ultimo capolavoro disegnato da Tetsuo Hara (celeberrimo autore della saga di “Ken il Guerriero”) e sceneggiato da Kitahara Seibo. Racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone.

In particolare la storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”!

Un’affascinante saga bimestrale per una nuova Collection che riunirà grandi guerrieri ed epiche battaglie! Uno dei migliori manga di Tetsuo Hara!