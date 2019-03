La serie tv di Halo aggiunge alle sue fila un nuovo showrunner

Creata da Showtime, la serie tv di Halo ha visto l'aggiunta di un nuovo showrunner, pronto ad affiancarsi a Kyle Killen: parliamo di Steven Kane

Creata da Showtime, la serie tv Halo (adattamento dell’omonimo gioco) ha visto l’aggiunta di un nuovo showrunner, pronto ad affiancarsi a Kyle Killen: parliamo di Steven Kane, già visto come produttore esecutivo in The Last Ship e The Closer.

Secondo l’Hollywood Reporter la decisione viene direttamente da Kyle Killen che vuole focalizzarsi sulla produzione realizzata in America. Visto che la serie avrà scene girate anche a Budapest (Ungheria), Kane avrà proprio il compito di occuparsi della serie fuori dagli Stati Uniti. Questo non vuol dire che Killen non andrà mai in quelle location, ma solo che il suo focus sarà su ciò che viene girato negli USA.

Nata nel 2014 e definita da Showtime una delle loro serie più ambiziose di sempre, ha già visto molte vicissitudini rallentarla o fermarla per alcuni periodi. Tra i tanti problemi, a dicembre è uscito dal progetto l’ex direttore Rupert Wyatt, sostituito da Otto Bathurst (regista di Robin Hood: L’Origine della Leggenda e del primo episodio di Black Mirror). Ormai però sembra che tutto prosegua a gonfie vele, e che quindi potremo vedere questa serie nel prossimo futuro.

La serie sarà ambientata nello stesso universo del gioco, raccontando il conflitto tra umani e Covenant nel 26esimo secolo. Unendo le storie personali di alcuni personaggi con quella generale del conflitto, il prodotto sarà a tutti gli effetti uno spin-off delle avventure di Master Chief. Quest’ultimo sarà infine presente, anche se non sappiamo per quanto tempo.

Su eventuali date di uscita o cast sappiamo ben poco, e quindi non ci resta che aspettare ulteriori novità per scoprire gli altri dettagli. Di certo l’arrivo di Kane potrebbe velocizzare il processo, magari dividendo i compiti da seguire e portando la serie sulle nostre tv entro il 2020.

Showtime aveva inizialmente ordinato 10 episodi di questa serie tv, numero sceso poi a 9 dato l’elevato budget richiesto per la produzione.