L’attacco dei Giganti 4 – sinossi e immagine promozionale del primo episodio

Il sito ufficiale de L’Attacco dei Giganti ha diffuso il titolo ufficiale, la sinossi e una immagine promozionale del primo episodio de L’attacco dei Giganti 4 ovvero la quarta ed ultima stagione dell’anime.

Il primo episodio si intitolerà “Al di là dell’oceano”, eccovi la sinossi:

Quanto tempo è passato da quando la battaglia tra l’umanità e i giganti ha avuto inizio? Eren è arrivato dall’altra parte dell’oceano, dove voleva giungere, ma la guerra continua e la pace non è all’orizzonte. Chi sono loro e per cosa combattono? Adesso, un ragazzino soldato rischia la vita lanciandosi in prima linea sul fronte.