Sono state diffuse le novità Netflix di luglio 2022. Da segnalare The Gray Man, Resident Evil La Serie e il film d’animazione Il Mostro dei Mari. In attesa di queste novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Le novità Netflix di luglio 2022

King of Stonks Stagione 1 – 6 luglio

Felix Armand vuole scalare la vetta del successo, solo così può finalmente diventare un essere umano perbene. Dopo tutto è la mente dietro all’azienda fintech tedesca più importante di sempre: CableCash AG. Ma già al momento dell’IPO tutto sembra ritorcerglisi contro, tra riciclaggio di denaro, raggiri ai danni degli investitori e pornografia online. Per un’azienda tedesca di medie dimensioni, questo non è il modo giusto per conquistare il favore del pubblico. Dopo aver salvato il suo capo megalomane Magnus dalle grinfie della mafia siciliana, Felix si ritrova di nuovo a gestire tutto da solo: stampa, politica, criminalità… e lo stesso Magnus che nel frattempo l’ha abbandonato. Tutti vogliono qualcosa da lui e Felix fa sempre più fatica a raggirarli e metterli l’uno contro l’altro. Così, da programmatore mediocre, diventa il più grande truffatore della Germania del dopoguerra. Poi arriva anche Sheila Williams, la donna di cui non dovrebbe proprio innamorarsi. E invece…

Boo, Bitch Stagione 1 – 8 luglio

Nel corso di una notte, una studentessa delle superiori con un’esistenza molto tranquilla coglie l’occasione per cambiare tutto e cominciare a vivere alla grande, per poi scoprire la mattina dopo che… è un C@%%O di fantasma.

Come costruire una sex room Stagione 1 – 8 luglio

Le coppie che vogliono movimentare un po’ la loro vita amorosa assumono l’interior designer di lusso Melanie Rose per creare spazi eleganti in cui poter dare vita alle fantasie più sfrenate. Dopo cucine e bagni, preparati a ben altre ristrutturazioni!

Il Mostro dei Mari – 8 luglio

In un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s’imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo trova a sorpresa un’alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate ed entrano nella storia. Con la regia del premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6, Bolt: un eroe a quattro zampe), Il mostro dei mari conduce lo spettatore ai confini del mondo, dove ha inizio la vera avventura.

Quella notte infinita – 8 luglio

Quella notte infinita si svolge il 24 dicembre: un gruppo di uomini armati circonda il carcere di Monte Baruca e interrompe le comunicazioni con l’esterno. L’obiettivo: catturare un pericoloso serial killer di nome Simón Lago (Luis Callejo). Se le guardie lo consegnano, l’attacco si concluderà in pochi minuti. Ma il direttore del carcere Hugo (Alberto Ammann) si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere.

Relazioni Pericolose – 8 luglio

Célène è una ragazza piena di ideali che crede nell’amore assoluto ed è più interessata alla lettura che ai social network. La diciassettenne si prepara a trasferirsi a Biarritz lasciando a Parigi il fidanzato Pierre. Appena arrivata, deve affrontare l’élite malvagia della sua nuova scuola, capeggiata dalla ex star del cinema e regina di Instagram Vanessa e dal celebre campione di surf Tristan, tanto affascinante quanto pericoloso. Célène s’innamora di quest’ultimo ignorando di essere l’oggetto di una scommessa crudele tra Tristan e Vanessa. Fino a che punto oseranno spingersi?

Come cambiare la tua Mente Stagione 1 – 12 luglio

Il regista premio Oscar Alex Gibney e l’autore di successo recensito dal New York Times Michael Pollan presentano questa docuserie in quattro parti, ognuna incentrata su una diversa sostanza allucinogena: LSD, psilocibina, MDMA e mescalina. Con lo sguardo in parte rivolto a un contesto storico quasi dimenticato, Pollan guida gli spettatori verso le frontiere del nuovo rinascimento psichedelico per esaminare l’ipotesi che queste sostanze siano in grado di curare e cambiare le menti e la cultura. How to Change Your Mind è diretto dalla candidata agli Emmy Alison Ellwood e da Lucy Walker, due volte candidata agli Oscar e vincitrice di un Emmy.

Bill Burr: Live At Red Rocks – 12 luglio

Per il suo ultimo speciale Bill Burr: Live At Red Rocks, il comico si esibisce nel deserto montagnoso del Colorado. Nella continua speranza di diventare una persona migliore, Bill condivide un discorso “motivazionale” per le donne, parla di come i funghi allucinogeni lo abbiano cambiato, di aver trovato punti in comune con le lesbiche e di come la figlia di quattro anni lo stia aiutando a gestire la rabbia.

D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla Stagione 1 – 13 luglio

La serie segue la ricerca lunga 50 anni per scoprire il misterioso individuo che ha dirottato un volo della Northwest Airlines nel novembre 1971, svanendo nel nulla con 200.000 dollari. Cinque decenni. Pochi indizi. Troppe persone sospettate. L’identità del dirottatore D.B. Cooper rimane uno dei più grandi misteri del ‘900.

Resident Evil: La serie Stagione 1 – 14 luglio

Anno 2036: quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l’inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

Matrimonio e desideri Stagione 1 – 15 luglio

Persuasione – 15 luglio

Anne Elliot è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l’altezzosa famiglia sull’orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l’affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità. Adattamento del romanzo di Jane Austen.

Farzar Stagione 1 – 15 luglio

Dagli ideatori di Brickleberry e Paradise PD, Roger Black e Waco O’Guin, arriva l’oltraggiosa serie fantascientifica animata Farzar. L’egoista guerriero umano Renzo ha liberato il pianeta Farzar dal malvagio alieno Bazarack e ha fondato un insediamento umano sotto un’enorme cupola, diventando lo zar di Farzar. Anni dopo Farzar è di nuovo sotto attacco da parte dei malvagi alieni, così il figlio di Renzo, il ben intenzionato ma poco sveglio principe Fichael, si avventura all’esterno con la sua squadra speciale “S.H.A.T.” (Special Hostile Assault Team!), composta da un soldato umano trasformatosi in cyborg (Scootie), due gemelle congiunte sempre in disaccordo (Val e Mal), uno scienziato squilibrato (Barry Barris), un mutante altamente incapace (Billy) e un piccolo alieno dispettoso (Zobo). Una volta iniziato il loro viaggio per combattere gli alieni che vogliono ucciderli e/o mangiarli, Fichael scopre ben presto che le cose sono diverse da come sembrano e che la sua stessa vita potrebbe essere una menzogna.

Virgin River Stagione 4 – 20 luglio

Nonostante non sappia se il padre del suo bambino è Mark, il marito deceduto, oppure Jack, Mel inizia la quarta stagione con un senso di ottimismo. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno si sta per realizzare. Mentre Jack la incoraggia con entusiasmo, il dubbio della paternità continua a tormentarlo. Le cose sono rese più complicate dall’arrivo di un nuovo affascinante medico che vuole mettere su famiglia. Hope è ancora in via di guarigione dopo l’incidente d’auto e i persistenti effetti psicologici del trauma cerebrale avranno profonde conseguenze per lei e Doc. Brie è determinata a provare l’innocenza dell’uomo che ama e si trova coinvolta suo malgrado in una relazione più stretta con Mike e pericolosamente vicina alla violenta rete criminale di Calvin. Anche quando stringe un nuovo legame romantico, Preacher non può fare a meno di mantenere viva la speranza di riunirsi con Christopher e Paige.

The Gray Man – 20 luglio

The Gray Man (2022) Ryan Gosling as Six. Cr. Paul Abell/Netflix .. 2022

L’Uomo grigio è l’ex agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dall’ex supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall’agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l’obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l’impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte…

L’arte Soffiata Stagione 3 – 22 luglio

L’arte soffiata torna per la terza stagione con alcuni tra i migliori artigiani al mondo in gara per il titolo di Miglior soffiatore. Dieci artisti del vetro sono arrivati nella più grande fornace del Nord America per spingersi oltre i propri limiti creativi. In ogni episodio i concorrenti dovranno fare un’ottima impressione sui giudici per non rischiare di essere eliminati. Il premio in palio potrebbe cambiargli la vita, catapultando la loro carriera verso nuovi livelli. La serie L’arte soffiata è presentata da Nick Uhas con la partecipazione della maestra vetraia Katherine Gray nel ruolo di giudice.

Dream Home Makeover: la casa ideale Stagione 3 – 27 luglio

Syd e Shea McGee dello Studio McGee tornano per la terza stagione di Dream Home Makeover: la casa ideale, mettendo le doti straordinarie di Shea nel design d’interni al servizio di un’ampia varietà di clienti diversi provenienti da tutto il paese. Da una proprietà multimilionaria da favola nel sud della California alla ristrutturazione di una casa unifamiliare distrutta da un incendio a Salt Lake City, in ogni episodio Shea realizza interni di cui innamorarsi che introducono bellezza, comodità ed efficienza nelle vite dei suoi clienti. Inoltre, Shea e Syd invitano gli spettatori a entrare nelle loro vite mentre crescono le figlie Wren, Ivy e la nuova arrivata Margot.

L’uomo più odiato di Internet Stagione 1 – 27 luglio

Hunter Moore si autoproclamava “rovinatore di vite professionista” e ha raggiunto la fama nei primi anni 2010 creando IsAnyoneUp.com, un famigerato portale di “revenge porn”. Il sito pubblicava foto di nudo di donne e uomini, spesso senza il loro consenso e con risultati devastanti. Moore si è creato un folto gruppo di seguaci che pendeva dalle sue labbra. Questa serie in tre parti documenta la resa dei conti, avvenuta per mano dell’unica forza più temibile di un esercito di troll: una madre che vuole proteggere la figlia. La storia è presentata tramite interviste esclusive e commoventi a molte donne e uomini che hanno lottato per fare eliminare le proprie foto dal sito, ad agenti delle forze dell’ordine che hanno lavorato al caso e ai paladini che si sono battuti per mettere Moore in ginocchio. La produzione esecutiva è di Alex Marengo (Il lato oscuro dello sport, Killer TV).

Un passato da cancellare – 27 luglio

Manuela Pipa Pelari non è più quella di una volta. La donna severa che si era fatta strada nel dipartimento di polizia federale contravvenendo alle regole e celando oscuri segreti ha finalmente deciso di cambiare vita. Dopo aver lasciato andare la spacciatrice Cornelia Villalba ed essersi licenziata, la sua vita cade a pezzi. Per aiutarla, sua zia Alicia Pelari la porta nella cittadina di La Quebrada, nel Nord dell’Argentina, dove Pipa si isola per dieci anni. In questa città trova la pace, la possibilità di ricominciare da capo e di riaprirsi al mondo. Pur essendosi ripromessa di non ricorrere più alla violenza, dopo la tragica morte di un’adolescente si ritrova esattamente nel posto dal quale pensava di essere fuggita.

Keep Breathing Stagione 1 – 28 luglio

Uncoupled Stagione 1 – 29 luglio

Michael (Neil Patrick Harris) pensava che la sua vita fosse perfetta, ma poi il marito lo sorprende lasciandolo dopo 17 anni. All’improvviso deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant’anni da uomo single e gay a New York.

Fanático Stagione 1 – 29 luglio

Dani del Águila, Federico Maniá Sibona e Yago de Torres sono gli artefici di questa serie divisa in capitoli di 10 minuti e diretta da Roger Gual che narra la storia di Quimera, il più grande idolo musicale spagnolo morto sotto gli occhi dei suoi fan durante un concerto. Un ammiratore sfegatato di nome Lazaro intravede la possibilità di sfuggire a una vita precaria e monotona trasformandosi nel giro di una notte proprio in quell’idolo che ammira da sempre.

Purple Hearts – 29 luglio