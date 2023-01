Uscito quasi in sordina su Netflix, Caleidoscopio si è rapidamente imposto, assieme a Pale Blue Eye – I Delitti di West Point, come un ottimo inizio per il servizio streaming di Reed Hastings. Nata come miniserie, Caleidoscopio si è fatta apprezzare per la sua particolare concezione, che consente di godersi questa rapina seguendo diversi ordini di visione, rivoluzionando la tradizione degli heist movie. Come accaduto per altre produzioni, il fatto che si tratti di una miniserie, quindi presentata come un unicum narrativo, non significa che il successo riscontrato non porti a cambiare idea sulle sorti dei sopravvissuti a questa rapina, tanto che si possono fare alcune ipotesi sul seguito di Caleidoscopio.

Caleidoscopio avrà un seguito? Ecco alcune idee per una seconda stagione della miniserie di Netflix

Prima di proseguire la lettura, è doveroso avvisarvi che seguiranno spoiler su Caleidoscopio, quindi se ancora non avete visto questa avventura criminale sarebbe preferibile fermarsi a questo punto.

Alla conclusione di Caleidoscopio arrivano solamente alcuni dei membri della banda messa assieme da Ray (Giancarlo Esposito), il che circoscrive quelle che possono essere le potenziali trame di un seguito di Caleidoscopio. Dopo aver compiuto questo colpo incredibile, infatti, la situazione degenera rapidamente, al punto che tradimenti e piani personali stravolgono il piano originale, portando a una conclusione amara in cui gran parte della banda incontra una fine violenta, non ultimo Ray.

Proprio la morte di Ray potrebbe essere la scintilla vitale del seguito di Caleidoscopio. A uccidere il personaggio di Giancarlo Esposito è Brad, il figlio del magnate vittima della vendetta trasvestita da rapina, che uccide il capobanda con un colpo alla nuca. La natura cronologicamente fluida di questa produzione potrebbe vedere in Brad un protagonista avvincente, raccontando a ritroso come abbia vissuto la vicenda arrivando alla decisione di vendicarsi. La vendetta è una delle chiavi narrative di Caleidoscopio e Brad potrebbe divenirne incarnazione, seguendo un percorso di violenta ripicca che può raggiungere anche Hannah, figlia di Ray.

Nonostante si pensi che Brad abbia sparato a Ray, non vediamo espressamente la scena, ma sentiamo solamente il colpo di pistola che presumiamo abbia ucciso il capobanda. Questo sparo potrebbe esser invece il segno che qualcuno ha salvato Ray all’ultimo minuto, uccidendo Brad, magari per salvare l’unica persona che potrebbe aiutare a fare luce veramente sull’accaduto. Un interesse particolare, come quelle che potrebbe avere Samuel, collega dell’agente dell’FBI Nazan, uccisa dalla Triade perché ossessionata da questo caso. Richiedendo l’aiuto di Ray e Hannah, Samuel potrebbe avviare un’indagine sulla Triade, intraprendendo anch’egli un percorso di vendetta come ritorsione della morte della donna amata.

Sempre la sete di vendetta potrebbe guidare Stan, che vediamo venire abbandonato dall’amata Judy, dopo che la donna assiste impotente alla morte di Bob (Jai Courtney). Nonostante il ragazzo abbia sempre mostrato una tendenza a perdonare la donna, anche quando questa lo ha abbandonato durante la detenzione per Bob, questo ennesimo tradimento potrebbe rivelarsi la crepa nell’amore di Stan per Judy, spingendo l’uomo a utilizzare tutte le sue competenze, come il travestimento e i trucchi appresi da Ray, per inseguire Judy e vendicarsi.

Al momento non sono stati rilasciati commenti su un potenziale seguito di Caleidoscopio, che allo stato attuale è ancora da considerarsi come miniserie conclusa. Anche in caso di conferma di una seconda stagione, non si può ignorare come altre apprezzate serie crime, come True Detective, hanno insegnato come sia possibile preservare il titolo di una serie mostrando però racconti differenti e slegati tra loro nelle diverse stagioni. Caleidoscopio potrebbe fondarsi su questo assunto, vedendo non tanto nella continuità della storia quanto nella struttura narrativa la sua natura, adattandola quindi ad altri personaggi e nuove vicende.