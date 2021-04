Le riprese di The Witcher sono ufficialmente terminate

I fan di The Witcher saranno felici di sapere che le riprese della seconda stagione dello show sono terminate. La notizia è stata confermata da pochi minuti dal servizio di streaming online Netflix, ma le prime anticipazioni erano arrivate già nella giornata di ieri da Jacqueline Rathore, la stilista personale di Henry Cavill.

Con le riprese terminate, i produttori della serie TV possono ora iniziare il processo di montaggio e lavorare per la messa in onda. Non è stata rivelata una data di uscita per la nuova stagione, quindi i fan dovranno aspettare pazientemente per saperne di più.

Le riprese della seconda stagione di The Witcher hanno subito molti rallentamenti in questo ultimo anno a causa della pandemia di COVID-19, oltre all’incidente subito da Henry Cavill che lo scorso anno ha subito un infortunio al piede. Oltre a Henry Cavill che interpreta il protagonista Geralt di Rivia, i nuovi nomi sono quelli di Adjoa Andoh (Bridgerton, Silent Witness), Cassie Clare (Brave New World, The Bisexual), Liz Carr (Silent Witness, Devs), Simon Callow, Graham McTavish (Outlander, Preacher), Kevin Doyle (Downton Abbey, Happy Valley) e Chris Fulton (Bridgerton, Outlaw King).

Basato sulla serie di libri fantasy omonima, The Witcher è un racconto epico sul destino e la famiglia. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Inoltre, il canale YouTube ufficiale di Netflix ha oggi condiviso un video che mostra il dietro le quinte delle riprese degli episodi che compongono questa attesissima seconda stagione. Oltre a questo video, lo stesso Cavill ha condiviso un’immagine di conclusione sulla sua pagina Instagram dove può essere visto nella nuova armatura di Geralt e con in mano il ciak finale della stagione. L’account Twitter ufficiale di The Witcher ha anche pubblicato un video con i membri chiave dell’equipaggio che celebrano la conclusione.