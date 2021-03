The Witcher: le novità sul cast della seconda stagione

Netflix ha annunciato, nella giornata di ieri, lunedì 22 Marzo, alcune importanti notizie sul cast della seconda stagione di The Witcher. Oltre a Henry Cavill che interpreta il protagonista Geralt di Rivia, i nuovi nomi sono quelli di Adjoa Andoh (Bridgerton, Silent Witness), Cassie Clare (Brave New World, The Bisexual), Liz Carr (Silent Witness, Devs), Simon Callow, Graham McTavish (Outlander, Preacher), Kevin Doyle (Downton Abbey, Happy Valley) e Chris Fulton (Bridgerton, Outlaw King). Non sono, però, state rese pubbliche notizie riguardanti quali personaggi, gli attori sopra citati, interpreteranno.

Vediamo insieme quali nuovi personaggi saranno introdotti in questa seconda stagione dello show originale Netflix: Nenneke di Andoh è una sacerdotessa di Melitele e capo del Tempio di Melitele, mentre Phillippa Eilhartis di Clare è consigliera del re Vizimir II di Redania e leader della Loggia delle Maghe. Fenn di Carr è un partner di uno studio legale e un’agenzia investigativa a Dorian, mentre il Codringher di Callow è il partner di Fenn. Dijkstra è una spia e capo delle forze speciali per il regno di Redania, mentre Rience di Fulton è un mago incaricato di trovare Ciri dopo è scomparsa durante il massacro di Cintra, con il Ba’lian di Doyle apparentemente un nuovo personaggio. Di seguito trovare il Tweet di Netflix che anticipa la prima pagina della sceneggiatura della seconda stagione di The Witcher.

La seconda stagione di The Witcher di Netflix accoglie nel cast anche Kristofer Hivju nei panni di Nivellen, Kim Bodnia sarà Vesemir, Yasen Atour Coen, Agnes Bjorn interpreterà Vereena mentre Paul Bullion Lambert, Aisha Fabienne Ross vestirà i panni di Lydia e la nuova arrivata Mecia Simson sarà Francesca. Stephen Surjik è stato scelto per dirigere i primi due episodi della stagione, Sarah O’Gorman il terzo e quarto episodio, Ed Bazalgette il quinto e l’ottavo episodio e, infine, Geeta Patel dirigerà il sesto e settimo episodio. Di seguito la sinossi ufficiale della seconda stagione di The Witcher.

Basato sulla serie di libri fantasy omonima, The Witcher è un racconto epico sul destino e la famiglia. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Convinto che la vita di Yennefer sia andata perduta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere racchiuso dentro di sé.